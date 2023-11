Crónica mediodía Test Valencia: Márquez, primera Ducati

Cheste.- "Impresionante", calificó Davide Tardozi, team manager de Ducati Corse, cuando la preguntaron en televisión qué le había parecido la primera salida de Marc Márquez al manillar de la Ducati Desmosedici GP23 del equipo Gresini, con el que competirá la próxima temporada tras diez años en el equipo oficial Honda. Una salida en la que Marc logró ya el tercer mejor tiempo a 3 décimas de su hermano, Alex Márquez, que es su nuevo compañero de equipo y llevarán la misma moto.

Tras su primera salida a pista, Marc regresó al box de Gresini y se quitó el casco, mostrando una enorme sonrisa. Sentado junto a su técnico, Frankie Carchiedi, le dijo: "Me da confianza, no puedo frenar agresivo, se levanta la rueda de atrás, es una moto menos física que la Honda y todavía no tengo controlado cuando puedo ganar confianza con el tren delantero", captaron los micros de Sky Italia.

Solo fue un primer aperitivo del #93, que aún sería capaz de hacer un ataque al tiempo y bajar el crono hasta el 1.30.222, colocándose segundo en la hoja de tiempos, ya solo superado en ese momento por Maverick Viñales, que llegó al ecuador de la sesión al frente de la clasificación con un 1.29.924.

La otra cara de la moneda fue el subcampeón del mundo, Jorge Martín, que en su primera salida a pista con la nueva Desmosedici GP24, el nuevo prototipo de Ducati, se fue al suelo en la curva 10, lo que le llevó a estar un buen rato en el box esperando que le repararan la moto, ya que solo dispone de una unidad de la moto del próximo curso. Pero no parece que sea hoy el día del madrileño, que nuevamentge se cayó, esta vez en la curva 6 cuando pasaban unos pocos minutos de la una de tarde. Pese a ello, el de Pramac había ya establecido el tercero mejor crono con 1.30.3.

A nivel de novedades, además de la presencia de Márquez con la Ducati de Gresini, destacar que la cada de Borgo Panigale incorpora, también, a Franco Morbidelli, que tras dos años sin demasiado brillo en Yamaha, podrá volver a demostrar su nivel al manillar de la moto oficial 2024 de Pramac. De momento, el italiano se ha tomado con calma su primera toma de contacto con la Ducati.

Tampoco ha buscado los limites de su nueva moto el español Alex Rins, que tras un año marcado por la lesiones en LCR-Honda, debuta al manillar de la Yamaha, el fabricante que ha traído una moto completamente nueva a estos test, sobre todo en términos de potencia.

Uno de los debuts más esperados, sin duda, era el del rookie Pedro Acosta, que tras desvelar que iba a correr con el 31 en la cúpula de su KTM del equipo GasGas Tech3, salió a pista entre una gran expectación, logrando ya rodar en 1.31 bajos, a menos de un segundo y medio del más rápido y, lo que es más importante, no muy lejos de Jack Miller.

Por lo que respecta a Honda, Joan Mir ha asumido el liderazgo del proyecto tras la marcha de Márquez, heredando a su grupo técnico y ha salido a pista con el nuevo prototipo 2024 del equipo japonés, en el que debuta Luca Marini y, en LCR, la estructura satélite, Johann Zarco, que contará con el mismo material que los oficiales para tratar, entre los tres, de adelantar todo lo posible el desarrollo de la moto.

Tiempos después de tres horas de test de Valencia 2024 de MotoGP