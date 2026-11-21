Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Portugal

Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia

Alex Márquez lideró los Libres 2 de MotoGP en Portimao, una sesión pasada por agua, que llegó antes de lo previsto a Portugal.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 21 nov 2026, 10:45

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Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque la llegada de la lluvia estaba prevista para la tarde en Portimao, concretamente para después de la carrera al sprint, el líquido elemento desembarcó en el circuito portugués antes de lo previsto, en la FP2 de Moto3, trastocando los planes tanto en Moto2 como en la categoría reina.

Así, los pilotos de MotoGP se vieron obligados a salir a pista al último entreno previo a la clasificación con neumáticos de mojado, para cosechar sus primeras sensaciones en dichas condiciones, después de que el viernes fuera el seco y con buenas temperaturas. Y quien acabó siendo más rápido fue Alex Márquez, el que ya había dominado la jornada anterior.

En la primera mitad del entreno, se vio, sin embargo, que Marc Márquez apuntaba alto, tras ser sexto en la Práctica. El #93 dominó la primera mitad del FP2, con un tiempo de 1:51.713, delante de Marco Bezzecchi, Pedro Acosta (el murciano ya a más de medio segundo), Raúl Fernández (que sufrió una caída, afortunadamente sin consecuencias físicas en la curva 8) y Jorge Martín.

En los últimos minutos, de la sesión programada a media hora, los pilotos se dedicaron a hacer simulacros de 'time attack', previendo que tanto la Q1 como la Q2 de la cronometrada iba a ser también en mojado.

Acosta montó neumático medio trasero nuevo y a 4 minutos del final se colocó primero, con un 1:51.253. Márquez replicó la estrategia del 'Tiburón de Mazarrón', y en su primer intento no rebajó el crono del murciano. Pero a la segunda sí lo hizo: el de Ducati se plantó en 1:50.730.

Pero aún había margen de mejora: Alex Márquez le batió apenas unos segundos después, con un 1:50.519, dos décimas más rápido. Acosta venía para ponerse primero, pero se tuvo que conformar con la tercera plaza, a 6 décimas de la cabeza. Por detrás, el Top 10 lo completaron Fermín Aldeguer, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Jack Miller, Jake Dixon, en su primer entreno en mojado con la Honda, y Raúl Fernández. Jorge Martín terminó duodécimo, tras Fabio Di Giannantonio.

Resultados de la FP2 de MotoGP 2026 en Portimao (GP de Portugal)

FP2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

A. Márquez Gresini

73 Ducati 11

1'50.519

152.574 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 11

+0.211

1'50.730

0.211 152.283 3

P. Acosta KTM

37 KTM 13

+0.622

1'51.141

0.411 151.720 4

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 12

+0.845

1'51.364

0.223 151.416 5

B. Binder KTM

33 KTM 10

+0.970

1'51.489

0.125 151.247 6

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 11

+1.275

1'51.794

0.305 150.834 7

J. Zarco LCR

5 Honda 7

+1.493

1'52.012

0.218 150.541 8

J. Miller Pramac

43 Yamaha 11

+1.600

1'52.119

0.107 150.397 9

J. Dixon Honda

96 Honda 10

+1.614

1'52.133

0.014 150.378 10

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 9

+1.629

1'52.148

0.015 150.358 11

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 11

+1.717

1'52.236

0.088 150.240 12

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 11

+1.772

1'52.291

0.055 150.166 13

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 9

+1.844

1'52.363

0.072 150.070 14

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 11

+1.994

1'52.513

0.150 149.870 15

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 12

+2.032

1'52.551

0.038 149.820 16

E. Bastianini Tech3

23 KTM 12

+2.090

1'52.609

0.058 149.742 17

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 11

+2.380

1'52.899

0.290 149.358 18

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 11

+2.685

1'53.204

0.305 148.955 19

P. Espargaró Tech3

44 KTM 9

+2.690

1'53.209

0.005 148.949 20

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 11

+2.741

1'53.260

0.051 148.882 21

D. Moreira LCR

11 Honda 10

+3.164

1'53.683

0.423 148.328 22

L. Marini Honda

10 Honda 10

+3.366

1'53.885

0.202 148.065 Ver resultados

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