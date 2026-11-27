Crónica de entrenamientos

MotoGP GP de Valencia

Bezzecchi lidera el FP1 de Valencia con shock por el adiós de Márquez, que acaba segundo

Marco Bezzecchi fue el más rápido de una primera sesión de entrenamientos libres en Valencia marcada por el adiós prematuro a MotoGP de Marc Márquez, que acabó a 10 milésimas.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 27 nov 2026, 10:35

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El arranque del Gran Premio de Valencia de MotoGP se vio claramente afectado por la noticia que golpeó al paddock, a los aficionados y al mundo del deporte justo antes de los Libres 1: Marc Márquez anunció su retirada, apenas una semana después de ganar su décimo campeonato del mundo de motociclismo, y pese a decir que seguiría compitiendo mientras tuviera fuerzas, y pese a contar con un contrato de dos años con Ducati.

La bomba que sacude MotoGP:

Pese a todo, la acción tuvo que seguir, aunque con todo el mundo en shock, pensando en la noticia que se acababa de dar, y prácticamente con lo que ocurría en pista siendo lo menos importante de la mañana.

La mayoría de pilotos optaron por salir a pista con neumático blando delantero y medio trasero, con los que rodaron durante gran parte del entreno. Raúl Fernández fue el líder en primera instancia, pero se vio superado por Marco Bezzecchi a mitad de la sesión, con un tiempo de 1:30.681.

Con todo, las miradas quedaron centradas en un Márquez que trató que el entreno fuera normal. El #93 fue cogiendo sensaciones e hizo un crono de 1:30.691 que le dejó delante de Fernández y a 10 milésimas de la cabeza. Fermín Aldeguer y Alex Márquez completaron el Top 5 de manera provisional.

Para los últimos minutos, se podía esperar que algún piloto montara neumáticos nuevos para mejorar su tiempo. Pero no lo hicieron, y la tabla quedó prácticamente igual que unos instantes antes.

De hecho, el Top 5 fue el mismo, con Bezzecchi liderando sobre Márquez su última sesión de FP1, con Raúl Fernández, Aldeguer y el pequeño de los Márquez detrás. El Top 10 se cerró con Pedro Acosta, Johann Zarco, quien sufrió una caída sin consecuencias cuando caía la bandera a cuadros, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín y Ai Ogura.

Fuera de los 10 primeros, se pudo destacar la duodécima posición de Pol Espargaró con la KTM, como sustituto de Maverick Viñales, y la P18 de Joan Mir en su regreso en Cheste. También hubo otra caída, de Jack Miller, también sin daños físicos.

Resultados del FP1 del GP de Valencia de MotoGP 2026

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