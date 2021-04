El campeón del mundo de 500cc de 1999, Alex Crivillé, tiene una fe ciega en las prestaciones que exhibirá Marc Márquez en su reaparición en el Mundial de MotoGP tras casi nueve meses de baja.

Según Crivillé, expiloto y ahora comentarista televisivo, Márquez solo necesitará un par de entrenamientos tras su reaparición este viernes en el Gran Premio de Portugal, para “estar entre los mejores”.

Márquez se lesionó el 19 de julio, se operó 48 horas más tarde, trató de reaparecer cuatro días después de la primera intervención y tuvo que renunciar, pasando posteriormente dos veces más por la sala de operaciones, la última el pasado 3 de diciembre.

En todo este calvario, Márquez ha invertido miles de horas de recuperación y sufrimiento para conseguir que los médicos que le operaron la tercera vez le dieran el alta para reaparecer este fin de semana.

Sin embargo, Crivillé cree que todo este proceso a Márquez no le va a afectar lo más mínimo y que estará delante.

“Que vuelva Marc es una gran noticia. Todo el mundo estaba esperando que volviera a subirse a la moto. Por fin le ha dado el alta y está bien físicamente”, asegura Crivillé en una nota distribuida por uno de sus patrocinadores, AMV.

“Ha tenido mucha paciencia y ha hecho los deberes a la perfección. Se va a subir ya en el Gran Premio de Portugal. Creo que va a estar a tope por el hecho de que ha trabajado muy bien el físico; ha trabajado mañana, tarde y noche casi”, mantiene el campeón de 500cc.

“Marc Márquez está a tope”, subraya Crivillé, “aunque es evidente que estos nueve meses de inactividad encima de una moto los va a notar un poco al principio. Márquez es un fuera de serie y yo recalcaría el hecho de que está muy preparado físicamente. En el segundo día del Gran Premio de Portugal, en pocas vueltas, seguro que ya está entre los mejores”, sentencia el noi de Seva.

En condiciones normales, para un deportista volver tras un periodo de lesión tan prolongado puede suponer una readaptación que, según Crivillé, en este caso no va a ser necesaria.

“En el caso de Marc creo que no va a tener problemas porque es un fuera de serie. No va a tardar nada en coger el ritmo. El hecho de que haya estado nueve meses parado no quiere decir que tenga que pasar por un periodo de adaptación a la moto. Creo que va a tardar muy poco en ir rápido. No creo que estos nueve meses de inactividad le pasen factura a nivel psicológico”, se aventura Crivi.

Los que intentarán no ponérselo fácil a Márquez serán el resto de pilotos de MotoGP, aunque Crivillé no ve en la actual parrilla a un sólido rival para el de Honda.

“Visto lo visto hasta hoy, no hay un líder sólido. En la primera carrera ganó Maverick Viñales; en la segunda, Fabio Quartararo. Johann Zarco estuvo ahí en las dos. No hay un piloto que destaque por encima del resto. Ahora llega un piloto que va a destacar por encima de los demás, que es Márquez, y ellos lo saben. Todos están muy atentos a la vuelta de Marc, a su adaptación y a ver cómo va la Honda, que tampoco está para tirar cohetes esta temporada. Con Marc Márquez encima de la Honda, la cosa va a cambiar”, asegura el de Osona.

