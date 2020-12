El crecimiento de los satélites permite explotar a la nueva generación

La nueva generación ha dado un paso adelante en 2020. En un campeonato marcado por la ausencia de Marc Márquez, Joan Mir se coronó en su segunda temporada en la categoría, consiguiendo también su primera victoria en carrera, al igual que Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira y Franco Morbidelli.

El podio de Portimao es el mejor reflejo de este cambio de tendencia, ya que estuvo copado por tres pilotos de la nueva generación. Oliveira, Jack Miller y Morbidelli nacieron con pocos días de diferencia, entre diciembre de 1994 y enero de 1995, y los tres ganaron su primera carrera de MotoGP en un equipo satélite.

Podio del GP de Portugal 2020

El australiano cree que ahora es más fácil demostrar el talento con motos satélite que cuando él llegó a MotoGP en 2015.

"Es genial verlo y espero que pase más en el futuro, porque me encanta ver a los jóvenes triunfar en su temporada de rookies”, dijo el de Townsville, que se mudará al equipo oficial Ducati en 2021 como Oliveira, ascendido al de KTM. "Franky [Morbidelli] lleva en la misma posición que yo, tratando de hacer lo mejor con el equipo de Honda [Marc VDS]. Luego recibió apoyo, ya que los resultados llegaron poco a poco, pero se tuvo que ganar eso. Ahora ves a los jóvenes que vienen de Moto2 y van inmediatamente rápido con mucho apoyo. Es estupendo no tirarte esos tres o cuatro años para igualarte”.

Estar en un equipo satélite ya no tiene el mismo significado que solía tener en el pasado. Antes era sinónimo de material más antiguo e inferior, pero ahora la mayoría de estas estructuras pueden proporcionar una moto idéntica a la oficial.

Muestra de ello es también el podio del Gran Premio de Portugal, ya que los tres pilotos que lo ocuparon corren en equipos satélites –Tech3, Petronas y Pramac–, algo que no se daba desde hacía 16 años, en el primer Gran Premio de Qatar en 2004, donde las Honda Gresini de Sete Gibernau y Colin Edwards y la Ducati de D'Antin de Rubén Xaus lo hicieron.

Podio del GP de Qatar 2004

Si este resultado resultó una anomalía en 2004, este año refleja una nueva tendencia. Mientras que los títulos de pilotos y equipos fueron para Suzuki (equipo de fábrica), los independientes ganaron más de la mitad de las carreras, con seis victorias para el equipo Petronas Yamaha, entre Morbidelli y Fabio Quartararo, y dos para el Tech 3 KTM con Oliveira.

El crecimiento de los equipos de satélite es algo reciente. En Assen, en 2016, Miller (Marc VDS Honda) puso fin a una racha de 10 años sin ganar un piloto independiente desde que en Estoril 2006 lo hizo Toni Elías con la Honda Gresini. Este éxito siguió siendo algo puntual en las siguientes temporadas, con Cal Crutchlow, que se impuso en dos carreras en 2016 y una en 2018, y a partir de 2017 recibió una Honda oficial encuadrado en el equipo LCR.

Victoria de Toni Elías en el GP de Portugal 2006

Otros fabricantes han copiado esta estrategia y sólo cuatro pilotos contaron motos del año anterior este 2020: Morbidelli, Takaaki Nakagami, Johann Zarco y Tito Rabat. La situación cambiará de nuevo en 2021, ya que el japonés tendrá la última RC213V y el italiano la M1.

Miller ha sido testigo directo de esta evolución y cree que será beneficiosa para MotoGP.

"He tenido la suerte de pasar por diferentes épocas de los equipos satélites, empezando por mi llegada con la Honda Open, y fui yo quien rompió un récord que de 10 años", recuerda el #43, que no habría creído en un podio como el de Portimao cuando aterrizó en MotoGP.

"Nunca habríamos soñado con eso. Es algo constante, al principio fue Honda quien lo hizo con Cal [Crutchlow], dándole trato oficial en el equipo satélite. Luego Ducati con Danilo [Petrucci] y Scott [Redding], que quien terminaba por delante en el campeonato se llevaba la moto oficial para el año siguiente [en el Pramac]; y luego todos los demás fabricantes comenzaron a aumentar el apoyo a los equipos satélite. Y ahora puedes ver que de los tres el podio, ninguno está en un equipo oficial. ¡Es genial ver cómo ha crecido MotoGP en solo cinco años!"

Miguel Oliveira también se alegra de que las diferencias entre los equipos se hayan reducido a lo largo de estos años, dando a los pilotos la oportunidad de marcar la diferencia. "Es posible tener el mismo material en un equipo de fábrica y uno satélite. Luego le toca al piloto hacer el trabajo”.

Ir a un equipo satélite ya no asusta a las estrellas de MotoGP. Valentino Rossi pasará al Petronas en 2021, manteniendo una moto de fábrica. Para Il dottore, esta situación es como una vuelta a sus raíces, ya que ganó su primer título con un equipo independiente, el Nastro Azzurro en 2001, pero con el apoyo de Honda.

Valentino Rossi, Nastro Azzurro Honda

"Hoy en día los equipos satélite son un proyecto importante para todos los fabricantes", destacó Rossi. “Normalmente, en los equipos satélites hay pilotos jóvenes [orientados] al equipo de oficial. Y ahora, a menudo, las motos del equipo satélite son exactamente las mismas que las del de fábrica. El Nastro Azzurro era exactamente así: tenía una moto oficial, tenía mi equipo con Jeremy Burgess, pero estaba en la estructura satélite”.

¿Puede un piloto satélite ser campeón?

Estos equipos secundarios se han convertido en un elemento importante en la estrategia de los fabricantes, que se benefician de ellos. Yamaha ha podido obtener datos extra dando una moto oficial a Fabio Quartararo este año, mientras que KTM ha aprovechado el trabajo del Tech 3 para intercambiar datos a final de la temporada, a favor del equipo de fábrica en Motorland Aragón cuando Pol Espargaró adoptó la puesta a punto de Iker Lecuona.

La evolución es tal, que ahora uno puede imaginar a un satélite aprovechar eso para proclamarse campeón del mundo. Quartararo, líder durante buena parte de la temporada 2020, y su compañero Morbidelli, también en la lucha por el título hasta la penúltima carrera, han hecho creer en esta idea antes inimaginable. Para Oliveira, los satélites tendrán sus oportunidades en 2021, especialmente porque la congelación del desarrollo podría reducir aún más las diferencias.

"Por supuesto, no sería una sorpresa si, tal vez en el futuro, pudiéramos ver un piloto en un equipo satélite campeón. Pero realmente depende de cómo el propio equipo aborde todo el asunto. No veo ninguna razón por la que los equipos satélites no puedan funcionar mejor que los de fábrica en este momento. Especialmente el año que viene, cuando no tendremos grandes evoluciones en la moto y la experiencia obtenida este año pueda valer la pena y ayudarnos a afinar pequeñas cosas para hacer mejores actuaciones."

La temporada 2020, muy abierta con nueve ganadores a pesar de haber solo 14 grandes premios, podría no ser la excepción y sí un signo de una nueva era, sobre todo si la nueva operación de Marc Márquez, que ha dominado en las últimas temporadas, lo mantiene alejado de los circuitos.

Todas las victorias y podios en MotoGP de los equipos satélite 2020