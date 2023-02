El contrato de MotoGP firmado en una servilleta que involucró a Stoner

Cargar el reproductor de audio

Corría el año 2006 cuando un joven Casey Stoner llegó a la clase reina. El australiano siguió una trayectoria paralela a la de Dani Pedrosa, aunque siempre en un segundo plano y sin llegar a conseguir los éxitos del español.

Así, mientras Pedrosa debutaba directamente con el equipo oficial de Honda, Stoner lo hacía con la satélite del LCR. Pero Casey era un piloto de motos grandes, y no tardó en despuntar, pese a competir con material no-oficial en una época en la que las escuadras satélites sufrían en comparación con las de fábrica.

Terminó segundo en su tercera carrera, y acabó por erigirse en un abondado al Top5. Solamente sus numerosas caídas (una característica que se mantendría constante en toda su carrera deportiva) terminaron por apartarle de un resultado final mejor, y concluyó su primer curso en la octava plaza de la general.

Sus números fueron suficientes para llamar la atención de Ducati, que por aquel entonces poco tenía que ver con la todopoderosa fábrica de hoy en día. Aunque el #27 tenía un año más de contrato con el equipo de Lucio Cecchinello, los de Borgo Panigale se aventuraron a contactar con él para ofrecerle el puesto de Sete Gibernau.

Óscar Haro, director deportivo del equipo satélite por aquel entonces, desveló en el programa de Nico Abad cómo se desarrollaron las negociaciones.

"En 2006 teníamos a Stoner, y Livio Suppo, que era el director [del equipo oficial] de Ducati, vino y nos dijo: 'Le hemos hecho una oferta a Stoner porque creemos que puede ser campeón con Ducati en 2007'", relata el exdirectivo español.

"Lucio Cecchinello le explicó que teníamos un contrato de dos años con Casey. No éramos un equipo oficial, y Lucio pensó que si Casey firmaba con Ducati, le dejaría marchar. Me llamó y me explicó la situación, y el hecho de que íbamos a necesitar un piloto", continúa Haro.

Casey Stoner

Haro pensó entonces en un piloto español que agotaba sus últimas balas en la clase reina: Carlos Checa. El catalán competía por aquel entonces enrolado en las filas del Tech3, con una Yamaha M1 satélite calzada con neumáticos Dunlop.

Por aquella época se libraba una intensa batalla entre los fabricantes de gomas, con Michelin y Bridgestone luchando por erigirse como la referencia. Dunlop, por su parte, no llegó nunca a ser una amenaza para los dos primeros.

"Los Dunlop no funcionaban, y [Checa] tenía muchas dificultades", continúa explicando Haro. "Así que le llamé. Estaba en su hotel y cuando le hablé de una oferta me dijo que viniera enseguida".

"Llegué al hotel de Portimao y él bajó a la cafetería. Le ofrecí la moto. Me preguntó si era una Honda-Michelin, que era la mejor. Le aseguré que lo era y me dijo que lo apuntara".

"Ni siquiera me habló del sueldo. Un gran tipo, un piloto. Y firmamos el contrato en una servilleta en el bar", añade Óscar Haro entre risas. "Escribí 'Honda-Michelin', todo eso, le hice una foto y llamé a Lucio para contárselo. Lo validó y firmamos".

Ese improvisado fichaje no terminó de dar sus frutos, y Checa se tuvo que conformar con la 14ª plaza de la clasificación general (solo un puesto mejor que en la campaña previa con Yamaha).

¿La razón? El cambio normativo en el cubicaje de los motores, que pasaron de 1000cc a 800cc. "Tuvimos mala suerte, y la Honda no fue bien. Fue un año desastroso para el pobre Checa", lamenta Óscar.

Aquella sería la última temporada completa del español en MotoGP, que pondría rumbo al WorldSBK, donde cosechó un título de pilotos. Sin embargo, su firma con el LCR facilitó la llegada de Casey Stoner a Ducati, con quienes logró ganar la corona en su año de debut.

Carlos Checa

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!