Rossi, Yamaha y Petronas: los entresijos de la negociación y contrato

El anuncio de que Valentino Rossi correría con Petronas no fue en absoluto una sorpresa, ya que el piloto italiano lo había dejado claro desde hace meses. También fue él quien reveló en Barcelona que el acuerdo solo cubriría la temporada 2021, contrario a su deseo inicial de firmar por un año con opción a una segunda temporada.

Aunque en los términos del contrato no aparece reflejada esa opción, Rossi aclaró que en las vacaciones de verano decidiría si correr en 2022, siempre que todas las partes estuvieran de acuerdo. El matiz, aunque mínimo, existe, pero Lin Jarvis arrojó luz sobre los detalles del acuerdo.

“Inicialmente, le ofrecimos un año”, explicó el director ejecutivo de Yamaha Motor Racing, confirmando que el piloto quería más. "Valentino nos dijo: 'Está bien, un año está bien, pero mentalmente no quiero empezar el año que viene sabiendo que será el último. Me gustaría mantener la motivación para, si rindo bien, todavía me divierto y puedo demostrar que sigo siendo rápido, poder continuar en el futuro'. Y llegamos a un acuerdo bastante rápido. Los altos cargos de Yamaha aceptaron ese punto".

"La razón por la que hicimos un contrato de un año es porque es un poco más complicado [que los anteriores]. Tenemos contrato con el equipo Petronas hasta finales de 2021 y tenemos un contrato con Dorna para nuestra participación en el campeonato hasta finales de 2021”, detalló Lin Jarvis. "Tenemos que renovar nuestra participación en el campeonato de 2022 a 2026, y no tengo ninguna duda de que Yamaha lo hará, pero tampoco tenemos un contrato con el equipo SRT más allá 2021".

KTM es hasta la fecha el único fabricante que se ha comprometido con Dorna para los próximos cinco años, más allá de los acuerdos actuales que acabarán al final de la temporada 2021. Pero aunque Yamaha seguirá, aún no tiene asegurado un posible futuro equipo para Rossi.

"No podemos garantizar un lugar para Valentino si no tenemos un equipo satélite. Para tener un equipo satélite, primero debemos firmar el acuerdo con Dorna y confirmar nuestra participación en el campeonato", recuerda Jarvis. "Espero que en el futuro también podamos renovar nuestro acuerdo con Petronas. Pero hasta que no haya firma, no puedes ponerlo en un contrato. Así que sobre el papel, es un año, pero tenemos un acuerdo claro entre nosotros para debatir a mitad de la próxima temporada si Valentino se quedará en el futuro. Y, si nosotros y Petronas estamos contentos con ello, entonces ¿por qué no?".

A diferencia del #46, Maverick Viñales y Fabio Quartararo ya firmaron por dos temporadas más, que es precisamente la razón por la que Valentino Rossi pasa ahora al equipo satélite respaldado por Yamaha, según Lin Jarvis. "Ofrecerles un lugar a Viñales y Quartararo es algo que podemos hacer porque estamos seguros de tener un equipo oficial en 2022 y más allá", insistió. "Pero no es posible colocar un tercer piloto en el equipo de fábrica, por lo que mientras no tengamos un equipo satélite confirmado, no se podrá firmar el contrato". También es ese detalle lo que explica por qué Franco Morbidelli sí firmó dos temporadas más, ya que su compromiso hasta 2022 lo vincula directamente con el equipo Petronas y no con Yamaha.

Cómo se gestó el contrato de Rossi-Yamaha para Petronas

La decisión de colocar a Valentino Rossi en Petronas para formar una alineación Viñales-Quartararo a partir de 2021, comenzó a gestarse a principios de año, y el italiano fue consciente en todo momento de lo que estaba en marcha. Las negociaciones, llevadas a cabo en primavera, parecía que desembocarían rápidamente en un anuncio, y Rossi desde la primera carrera no dejó dudas sobre su futuro en MotoGP. Sin embargo, hubo que esperar hasta finales de septiembre, lo que muestra la complejidad del acuerdo 'tripartito'.

"¡Creo que firmamos 17 minutos antes de que saliera el comunicado de prensa!", dijo sonriendo Lin Jarvis, visiblemente aliviado. "Nos llevó ocho meses. Fue un proceso largo, porque es complicado darle forma. Hasta ahora el contrato era solo entre Valentino y nosotros, y cada renovación había sido muy rápida, muy simple: 'Renovamos' '¡Está bien!, ¿qué hay que cambiar?' '¡Eso y aquello, eso es todo!'. Esta vez fue más complicado, ya que renovamos nuestro contrato para mantener a Valentino como piloto de Yamaha Motor Factory, pero también necesitábamos colocarlo en el equipo Petronas, por lo que necesitábamos llegar a un acuerdo con el equipo Petronas. Ellos tienen su abogado, nosotros tenemos el nuestro, Valentino tiene el suyo... así que eran un japonés, un malasio y un italiano… Tratar de ponerlo todo en orden fue bastante complicado".

Así lo recuerda Rossi: “Fui sincero cuando dije en Jerez que al 99% seguiría con Petronas. Para mí, a partir de ahí, se tomó la decisión, sobre todo porque sabía que Yamaha había dicho que sí y Petronas también. Por tanto, no teníamos prisa ”. Además de esa tranquilidad de que cada parte involucrada estaba por la labor, durante el verano llegaron las últimas discusiones para definir la constitución del equipo técnico que acompañaría al #46 en su nuevo equipo. Ahora, el nueve veces campeón del mundo tiene verdaderamente sellado en la parrilla de 2021.

Galería Lista 1996 - Aprilia (125cc) 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 - Aprilia (125cc) 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250cc) 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Imola 1998 - Aprilia (250cc) 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250cc) 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italie 1999 - Aprilia (250cc) 6 / 37 Foto de: Aprilia Racing GP d'Imola 1999 - Aprilia (250cc) 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Honda (500cc) 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500cc) 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italie 2001 - Honda (500cc) 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Honda (MotoGP) 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Honda (MotoGP) 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Valence 2003 - Honda (MotoGP) 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004 - Yamaha (MotoGP) 14 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) 15 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing GP des États-Unis 2005 - Yamaha (MotoGP) 16 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing GP de Valence 2005 - Yamaha (MotoGP) 17 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Yamaha (MotoGP) 18 / 37 Foto de: Camel Media Service 2007 - Yamaha (MotoGP) 19 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP des Pays-Bas 2007 - Yamaha (MotoGP) 20 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP d'Australie 2007 - Yamaha (MotoGP) 21 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Yamaha (MotoGP) 22 / 37 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah GP de Catalogne 2008 - Yamaha (MotoGP) 23 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) 24 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP du Portugal 2009 - Yamaha (MotoGP) 25 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) 26 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP des États-Unis et d'Indianapolis 2010 - Yamaha (MotoGP) 27 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - Ducati (MotoGP) 28 / 37 Foto de: Ducati Corse 2012 - Ducati (MotoGP) 29 / 37 Foto de: Ducati Corse 2013 - Yamaha (MotoGP) 30 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Yamaha (MotoGP) 31 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Yamaha (MotoGP) 32 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Yamaha (MotoGP) 33 / 37 Foto de: Mirco Lazzari 2017 - Yamaha (MotoGP) 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Yamaha (MotoGP) 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Yamaha (MotoGP) 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Yamaha (MotoGP) 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

