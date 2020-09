MotoGP 2020: el duelo entre compañeros en clasificación

En esta comparación se tiene en cuenta únicamente el resultado durante la sesión de clasificación, independientemente de si ha habido avería o caída. Se intentará matizar cualquiera de esos hechos justo debajo de la tabla de cada equipo.

Por ejemplo, en el GP de España se tiene en cuenta cómo quedó la parrilla tras la clasificación, antes de que se supiera que Crutchlow y Rins no pudieran salir el domingo por lesión y los pilotos que habían quedado tras ellos el sábado ganaran dos posiciones.

Pecco Bagnaia se cayó en la FP1 del viernes en Brno y no pudo disputar el resto del gran premio. No participó en la clasificación, así que no se tiene en cuenta