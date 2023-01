Melatonina, Red Bull y otros remedios: cómo lidia MotoGP con el 'jet lag'

Cargar el reproductor de audio

Formar parte del paddock de MotoGP ofrece grandes oportunidades, como poder viajar por todo el mundo visitando multitud de países. Sin embargo, esa ventaja es a la vez un inconveniente relativamente importante, ya que obliga a tener que afrontar numerosos cambios de horario y los consecuentes jet lags.

Normalmente, el campeonato no visita latitudes extremas (respecto a Europa, lugar de residencia de la mayoría de pilotos y equipos) hasta la gira americana y la gira asiática. Sin embargo, con la introducción del Gran Premio de Indonesia en 2022 eso no fue así.

Los pilotos viajaron a Malasia para los test de pretemporada en la primera semana de febrero, y a mediados de mes volaron a Indonesia para continuar con las pruebas. Tras un par de semanas en casa, tocó trasladarse a Qatar para la carrera inaugural para, 15 días después, volver a Indonesia.

Por esas idas y venidas no fuesen suficientes, MotoGP encadenó la prueba asiática con la gira americana, visitando Argentina y Estados Unidos en las dos primeras semanas de abril.

El ecuador del calendario discurrió, como es habitual, en el viejo continente, para afrontar la gira asiática en otoño. Normalmente se suele dejar un fin de semana de descanso antes de volar a los países orientales, pero en 2022 no fue así, y nada más terminar el Gran Premio de Aragón los equipos tuvieron que apurarse para mandar todo el material a Japón, donde compitieron solo 7 días después.

Insomnio y jet lag: los grandes problemas de las carreras transoceánicas de MotoGP

Estar cambiando de huso horario de forma tan rápida, sin tener tiempo apenas para poder adaptar los ritmos vitales, es el problema que suele aflorar en esas giras transoceánicas. Debemos recordar que son deportistas de élite que viajan para competir al máximo nivel, por lo que estar descansado no es un tema baladí.

La dificultad para conciliar el sueño en las horas destinadas para ello termina alterando a las personas, y puede llegar a influir en el apetito, el estado de ánimo y, por supuesto, el rendimiento físico.

Sin embargo, hay personas que son capaces de llevarlo mejor y otras que, por el contrario, tienen más dificultades.

Los pilotos, visiblemente cansados a su llegada a Japón

"No es un problema para mí", comentó Miguel Oliveira. "Claro que es agotador viajar tantas horas, pero después de beber un Red Bull o dos estoy bien de nuevo", aseguró el portugués, aprovechando para ganar puntos con el patrocinador principal de KTM.

Enea Bastianini, por contra, prefiere afrontarlo con otras substancias: "Siempre tengo melatonina en el bolsillo. Eso me ayuda", informa el italiano. "Esto es el Campeonato del Mundo, y es lo que hay. Es MotoGP, y es mi estilo de vida", dice el nuevo piloto oficial de Ducati, aunque eso no le impidió tener que presentarse en la rueda de prensa de Motegi con unas ojeras más que acusadas.

Además, la melatonina no es un remedio que funcione con todos los pilotos. El campeón de 2021, Fabio Quartararo, no tuvo buenas experiencias con ella: "Probé de todo, incluida la melatonina. Cal [Crutchlow] me dio una de sus pastillas, y fue demasiado para mí", admite el francés.

Volar en business ayuda con el jet lag de los pilotos de MotoGP

Johann Zarco es uno de los más veteranos de la parrilla, y aunque no es el que más temporadas ha disputado en MotoGP, lleva viajando con el paddock desde 2009.

La experiencia es un grado, y el galo asegura que "por lo general, es más fácil cuando vuelas de este a oeste". "El desfase horario no es tan fuerte cuando es así", dice el piloto de Pramac.

Pero el viaje de Indonesia a Argentina al comienzo de la temporada 2022 de MotoGP fue particularmente duro. "Te sientes como si hubieras estado en el otro lado del mundo hace dos semanas", admite el francés.