Bagnaia revela el mejor consejo que recibió en su difícil temporada 2025

Pecco Bagnaia admitió que le costó aceptar que no iba a poder luchar regularmente por las victorias y los podios durante la temporada 2025 de MotoGP. El italiano afrontó el año, de primeras, con una motivación renovada y el deseo de recuperar el trono en la clase reina, tras perder el título ante Jorge Martín en 2024. También estaba ansioso por hacer valer su estatus en Ducati tras la llegada de la antigua estrella de Honda, Marc Márquez, al equipo oficial.

Pero mientras el #93 dominaba el año camino de su noveno título mundial, la campaña de Bagnaia se fue viniendo abajo a medida que avanzaba el año, llegándose incluso a cuestionar su futuro a largo plazo en la casa de Borgo Panigale.

Las victorias en Austin y Motegi fueron los únicos momentos destacados de un curso en el que le costó adaptarse a la última especificación de la Desmosedici, y no pudo alcanzar la Q2 en múltiples ocasiones. Sus problemas competitivos ya habían llevado al turinés a describir 2025 como "quizás su peor temporada" en MotoGP, ya que pasó de ganar el título en 2022 y 2023 a terminar en una lejana quinta posición en la general de pilotos de este año.

Cuando se le preguntó sobre qué lecciones había aprendido de la campaña 2025, el bicampeón de MotoGP respondió: "No lo sé. Sinceramente, está bastante claro que esta temporada he tenido más puntos 'malos' que 'buenos'. Y después de las últimas cuatro temporadas, en las que un mal resultado era un tercer puesto, me ha costado aceptar la realidad de esta temporada".

"Durante todo el año hice el mejor trabajo que pude con el equipo, intentando entender y adaptarme a la moto de 2025, pero por desgracia, no lo conseguí. Así que lo pasé muy mal. La moto tiene un gran potencial, porque Marc lo ha demostrado. Pero por lo demás, me costaba mucho. Sinceramente, no sé si aprenderé algo de esta temporada. Lo que creo que es bueno tener claro es que siempre intento adaptarme, y ser competitivo. Esto es algo que me ayudará en el futuro".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Aunque Bagnaia perdió el título de 2024 a manos de Martín, consiguió 11 victorias, 16 podios y siete triunfos al sprint esa temporada. Sus resultados, sin embargo, descendieron bruscamente en 2025, ya que sólo pudo lograr dos victorias y ocho podios dominicales en todo el curso. El piamontés admitió que tuvo que revisar sus objetivos en 2025, ya que su definición de un buen fin de semana cambió con su declive.

A la pregunta de cuál fue el mejor consejo que recibió en 2025, respondió: "En este tipo de periodos, mucha gente quiere darte consejos. Y sinceramente, el que más me ayudó fue el de disfrutar [porque] a veces es mejor olvidarse de los problemas, y simplemente disfrutar".

"También, uno que fue bueno fue cambiar el objetivo. Antes, un buen resultado era ganar y un mal resultado era acabar tercero. Y ahora, un buen resultado es acabar entre los cinco primeros. Así que tuve que cambiar un poco el objetivo".

"Pero lo [importante] para mí esta temporada ha sido aceptar no sentirme bien sobre la moto, y no poder luchar por lo que sé que puedo luchar. Esto fue lo más difícil de aceptar. Pero también lo bueno fue disfrutar".