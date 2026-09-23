MotoGP anuncia cambios en las prácticas de salidas y también en Moto2 y Moto3 para 2027

La MotoGP Comission o Comisión de MotoGP, el organismo encargado de validar y aplicar los cambios que se hacen en el Mundial de Motociclismo, ha anunciado una serie de cambios que se aplicarán con efecto inmediato y también para la temporada 2027, no solo en la categoría reina, sino también para Moto2 y Moto3.

La principal decisión para MotoGP es la prohibición de las prácticas de salidas desde el pitlane, aplicándose ya desde el próximo Gran Premio de Japón en Motegi. "Anteriormente, las prácticas de salidas desde el pitlane estaban permitidas en algo más del 30 por ciento de los circuitos del calendario. Dada la introducción de zonas específicas para dichas prácticas en todo el calendario, así como de una sesión específica de prácticas en cada gran premio [tras los entrenamientos del viernes], las prácticas de salidas desde el pitlane quedan prohibidas en todos los circuitos, con efecto inmediato", han explicado.

En MotoGP habrá otro cambio que se aplicará desde ya, en este caso de carácter técnico. El límite de 20 000 revoluciones por minuto codificado en el software de la centralita electrónica única (ECU) se incluirá ahora, para mayor claridad, en el reglamento de la categoría de MotoGP, siguiendo la misma redacción que el reglamento de Moto3".

Por otra parte, MotoGP también ha anunciado cambios para el resto de categorías, aunque en este caso se aplicarán desde el año que viene. La principal variación será en Moto2, al reiniciarse el sistema de concesiones de la clase intermedia.

"La introducción de un motor de nueva especificación en Moto2 2027 dará lugar al desarrollo de nuevos chasis. Por lo tanto, todos los equipos de Moto2 comenzarán la temporada 2027 sin concesiones, y la clasificación de concesiones se revisará por primera vez a mitad de temporada", indicaron.

"Los fabricantes de chasis podrán realizar una actualización de su chasis o basculante durante la temporada, debido a los limitados test que habrá en la pretemporada con el nuevo motor y chasis. Los componentes aerodinámicos se congelarán según los diseños de 2026, y se impondrá un límite al número de diseños anteriores que se puedan utilizar, con el fin de controlar los costes".

Por último, otra novedad es que la introducción de combustibles de origen 100 por 100 no fósil en Moto2 y Moto3 se aplicará ahora a partir de la temporada 2028. "El objetivo es garantizar la continuidad con la introducción de una nueva especificación de motor por parte del proveedor oficial de Moto2, Triumph, en 2027, y con las nuevas Moto3 que se introducirán en 2028", han detallado.

Cabe recordar que la MotoGP Comission está integrada por los señores Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) y Carmelo Ezpeleta (presidente de MotoGP SEG), en presencia de Jorge Viegas (presidente de la FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (director de Tecnología), Paul King (director del CCR de la FIM) y Dominique Hebrard (director técnico del CTI de la FIM).