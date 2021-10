Quartararo da las claves del título: de estar 28º en Moto2 a ganar en Mugello y el psicólogo

A falta de dos carreras para finalizar la temporada 2021, Fabio Quartararo ya se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP. El piloto de Yamaha ha sido el que más victorias (5) y podios (10) ha conseguido, además de ser el único que ha puntuado en todas las carreras hasta la fecha.

Sin embargo, el francés no ha hecho solo carreras perfectas. El síndrome compartimental en Jerez, la cremallera que se abrió en mitad de la carrera de Barcelona, algunos problemas de neumáticos o clasificarse 15º antes del día decisivo fueron los elementos que podrían haberle desestabilizado. A pesar de ello, se las arregló para ser el único capaz de terminar siempre y limitar los daños.

Cuando el domingo le preguntaron cuál creía que fue la clave para ganar el título, Quartararo lo tuvo claro: "Creo que es la consistencia que hemos tenido este año. Toco madera, pero he terminado todas las carreras sumando puntos siempre. Incluso en Jerez conseguí tres puntos a pesar de mi problema en el brazo. La consistencia en 2021 fue la misma que en 2019, pero fui [también] más rápido, así que creo que esa fue la clave para ganar el campeonato este año".

El Diablo fue el único que aprovechó la progresión de la M1. Quinto en la primera carrera, ganó el segundo Gran Premio en Losail y repitió en Portugal. 13º en Jerez, subió al podio en Le Mans recién operado en una carrera en lluvia, su peor enemigo.

Cuando el campeonato llegó a Mugello, acababa de ponerse al frente de la clasificación. En casa de Ducati y de Pecco Bagnaia, donde tenían el potencial para ganar, el italiano terminó la carrera prematuramente y el galo aprovechó la oportunidad para ganar de nuevo, a pesar de que Yamaha parecía que no iba a a rendir en una pista donde la potencia era el factor clave. Según Fabio, ese momento fue decisivo.

"Para mí, el momento clave fue Mugello, cuando ganamos. Bagnaia estaba muy fuerte, pero cometió un error en la segunda vuelta, y yo estaba luchando con Johann [Zarco]. Creo que ese fue el momento clave, cuando recuperé mucha confianza", dijo.

Una actitud más tranquila

El otro factor decisivo vino de él mismo, ya que trabajó en su comportamiento y en su estabilidad mental, que sabía que era esencial para progresar. Con la ayuda de un psicólogo y de técnicas de hipnosis, el joven Quartararo ha conseguido borrar los malos recuerdos de una temporada 2020 difícil desde el punto de vista mental.

"Creo que fue algo natural", señaló. "Este año nunca me enfadé. El año pasado recuerdo que en Valencia la moto no funcionaba nada y entré en boxes diciéndole a mi jefe de mecánicos [Diego Gubellini]: '¡No puedo frenar! ¡No puedo girar! No puedo acelerar!' Y me dijo : 'Vale, estás enfadado, pero tienes que decirme qué pasa, porque no puedes mejorar la frenado, el giro y las curvas al mismo tiempo'. Pensé que tenía razón y que tenía que pensar. Cuando estás enfadado, no puedes describir el problema que tienes".

"Este año recuerdo muy bien que Maverick [Viñales] fue medio segundo más rápido en el FP2 de Assen, pero yo me mantuve muy tranquilo y al final ganamos la carrera. Cuando ves que mantener la calma trae este tipo de resultados, quieres seguir así: incluso cuando estés pasando por un momento difícil, tienes que mantener la calma y entonces progresarás. Así que creo que mantener la calma me ha hecho crecer mucho. Este año, por supuesto, hubo momentos en los que estuve súper enfadado. [El sábado], cuando terminé 15º podría haber gritado, pero no lo hice. No tomé suficientes riesgos para pasar a la Q2, así que quedé 15º, pero hoy somos campeones del mundo, así que está bien".

Tocó fondo en 2018

Sin embargo, el camino de Quartararo hasta aquí no ha sido sencillo. Señalado como el nuevo Márquez cuando llegó al Mundial en 2015, no cumplió las expectativas en sus dos temporadas en Moto3. Sito Pons apostó por él en Moto2, pero tras una floja campaña acabó en Speed Up. En la segunda carrera se clasificó 28º, pero eso le sirvió para coger impulso.

"Los momentos más difíciles para mí fueron en 2016 y 2017. Y un momento que me ayudó a espabilar fue Argentina, cuando me clasifiqué 28º. Estaba delante del coche de seguridad. Fue un punto de inflexión para mí y el momento en el que me dije que o me ponía las pilas o me iba para casa. Mi estilo de pilotaje no funcionaba en Moto2, hablé con el equipo, les dije que iba a cambiar y que necesitaría tiempo. Gané en Barcelona, hice podio en Assen y eso me permitió subir a MotoGP. Fue el momento más bajo, pero me permitió coger impulso y hasta ahora. Tengo que dar las gracias a Speed Up, que en ese momento no me metió presión para conseguir un resultado sí o sí y llegó la oportunidad de entrar en MotoGP", remachó.

(Haz click en este enlace o pasa las fotos para ver la celebración de Fabio Quartararo)

Le Champion du monde Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 2 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 3 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 4 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 5 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 6 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 7 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 8 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 9 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 10 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 11 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 12 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 13 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 14 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 15 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 16 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 17 / 22 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, fête son titre de champion du monde 18 / 22 Foto de: MotoGP Le Champion du monde Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing fête son titre en brandissant le panneau "World Champion 2021" 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Le Champion du monde Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing fête son titre 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Le Champion du monde Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing fête son titre 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Le Champion du monde Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing fête son titre 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images