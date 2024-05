Le Mans muestra el camino del éxito a otros promotores de MotoGP

Hace unos meses el circuito Bugatti de Le Mans registró una entrada histórica, con motivo de la celebración de las 24 Horas de Le Mans. Se festejaba el 'Centenario' de la más famosa prueba de resistencia del mundo. Venció Ferrari, que regresaba al Olimpo galo. Hasta 325.000 personas llenaron aquel fin de semana inédito las tribunas del circuito de La Sarthe.

Ahora, este cinematográfico trazado alcanza otro guarismo extraordinario. Esta vez con MotoGP como escenario, Le Mans albergó este fin de semana un total de 297.471 espectadores. Un escalón más al alcanzado en 2023 por este mismo circuito, cuando MotoGP marcó un récord de asistencia histórico con una cifra extraordinaria, única entre los circuitos que jalonan el calendario de las dos ruedas: 278.805 espectadores.

Entonces, el CEO de Dorna Carmelo Ezpeleta, estaba exultante. No había mejor forma de festejar el GP número 1000 del Mundial de motociclismo. "Durante todo el fin de semana el ambiente aquí en Le Mans ha sido increíble, así que sabíamos que la asistencia iba a ser alta. Pero batir el récord histórico y ver que supera con creces el cuarto de millón de personas es algo verdaderamente especial. Nos gustaría dar las gracias a PHA Claude Michy por el increíble evento que organizan cada año en Le Mans, uno de los más destacados del calendario. Gracias a todos por vuestra pasión y vuestro amor por este deporte".

En un periodo de cambio y renovación, o incluso cuando otros promotores parecen encontrar dificultades para llenar las tribunas, Le Mans nunca falla. ¿Y cuál es el secreto de este éxito sin parangón en el Campeonato? Tiene nombres y apellidos: Claude Michy, al que aludía con devoción Ezpeleta en su discurso. Este francés originario de Clermont Ferran y muy arraigado al mundo del fútbol- fue Presidente del Clermont Foot 63 durante 14 años-, tiene las ideas muy claras sobre cómo se debe trabajar para tener éxito. Y las sigue fielmente desde hace 31 años cuando comenzó a gestionar este GP "sin circuito, sin motos, sin nada".

Claude Michy, promotor privado del GP de Francia de MotoGP Foto de: Circuito de Le Mans

Atiende a Motorsport.com apostado tras un pupitre lleno de papeles bien ordenados y un walkie-talkie. "Yo no tengo ordenador", dice, con modestia. "A mí me gusta trabajar con ideas. La idea es lo más importante de todo", continúa. Esas ideas las modela junto a un equipo de colaboradores excepcional que lo sigue fervientemente en sus proyectos, vertebrados por "la emoción de la gente, la satisfacción de los que vienen a las carreras. Eso es lo que pretendemos cultivar", cuenta. ¿Cómo? "No pensando en el precio del ticket sino en los servicios y beneficios que encierra ese ticket", subraya.

Para Michy, lo importante es que la gente acuda durante todo un fin de semana a divertirse con los amigos, o la familia, sin pensar demasiado en el precio. Eso llega por añadidura cuando se tienen los colaboradores adecuados. "Yo trabajo duro para que en cada servicio que damos haya un partner. Quiero que esto no sea una carrera sino un festival, una celebración, que venir a una carrera no sea una visita para verla sólo el domingo sino el sueño de pasar un fin de semana perfecto, dentro y fuera del circuito". De hecho, consiguió que el pasado jueves de GP se reunieran más de 20.000 personas. "En Europa, de media, el 70% de los fans sólo van el domingo a las carreras. Hay que buscar que no sea así", añade, aunque también entiende que cada país "tiene una cultura e idiosincrasia distinta", por lo que replicar su modelo quizás no sea sinónimo de éxito garantizado.

Gradas absolutamente abarrotadas en el Circuito de Le Mans Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Su ticket lo incluye todo. Por un precio de admisión general de 106 euros para tres días, "ofrecemos gratis el parking de moto o coche, el camping, el acceso libre a la mayor parte de las tribunas, lockers para guardar los cascos, peajes gratis, descuentos en compras, acceso a fan zone, conciertos, acceso con auriculares al programa de radio oficial…". Y el acceso gratuito a menores de 16 años. "Se trata de cultivar a las futuras generaciones y de que las familias vengan a disfrutar. Luego, las inversiones llegan de otros lados", dice Michy. De colaboradores privados y públicos con los que colabora codo con codo durante un extenuante año.

Su modelo es sobresaliente. "Somos el único promotor privado de entre todos los promotores del calendario", explica, "y eso nos obliga a invertir mucho, arriesgar e intentar cumplir con las expectativas de muchos aficionados". Por eso, el prioriza “los servicios” antes que el precio del billete. Tampoco le preocupa batir récords. "No buscamos récords sino hacer las cosas bien, sin más", agrega. Tras sus incomparables resultados, algunos bromean. "El máximo responsable de Sky me dijo que quizás deberíamos crear una Academia para promotores", revela, entre risas. Pero él es moderado: "Cada GP es diferente y no puedo dar lecciones a nadie de cómo gestionar el suyo".

Fabio Quartararo comparte con los fans el sábado por la tarde en Le Mans Foto de: Yamaha

Y esta forma de hacer las cosas es inspiracional. Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer de Dorna, ve en Michy a un ejemplo a seguir y valora enormemente su forma de poner al fan en el centro de todo. "Se trata de trabajar más estrechamente con los promotores para mejorar la experiencia de la carrera y centrarse realmente en el aficionado. Claude es un gran ejemplo de cómo combinar nuestro inigualable producto en la pista con el compromiso de los aficionados durante todo el fin de semana. También ha hecho un magnífico trabajo en el fomento de nuestra próxima generación de aficionados ofreciéndoles acceso, y eso está siendo imitado por otros circuitos".

Michy augura un futuro brillante para MotoGP. "Dorna lo ha hecho fantásticamente bien. Carmelo -Ezpeleta- es un tipo con el que es fácil trabajar. Si tengo una nueva idea siempre me motiva a realizarla. Esta MotoGP es Carmelo. Y con la llegada de Liberty todo seguirá yendo bien porque este deporte tiene salud. Es un gran espectáculo, que dura el tiempo justo y es apasionante". Por eso no quiere una F1. "Nosotros tenemos que salvaguardar el espíritu de este deporte”, subraya. "El otro día viendo la carrera de Miami uno se queda alucinado de cuantas personalidades y famosos acuden. Todo el mundo quiere estar en la F1. Pero aquí no creo que necesitemos eso. Es otro modelo de negocio, otro deporte, otra cultura".

Francesco Bagnaia atiende a los fans en Le Mans Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images