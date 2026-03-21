Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Brasil: puntos y posiciones

La carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de Brasil nos dejó el mismo líder del Mundial 2026. Pedro Acosta llegaba como líder tras el primer GP en Tailandia, y aunque solo pudo ser 9º en la Sprint del sábado en Goiana, aun sigue en la 1ª posición, eso sí, con menos distancia, solo 2 puntos, respecto a Marco Bezzecchi, que sigue en segunda posición con su Aprilia. A continuación, pues ver la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 de pilotos, equipos y fabricantes tras la segunda sprint de la temporada.

Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la Sprint de Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 56 2 KTM 46 3 Trackhouse 45 4 Ducati 31 5 VR46 29 6 Honda 9 7 LCR 8 8 Yamaha 7 9 Tech3 4 10 Gresini 3

Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras la Sprint de Brasil: puntos, diferencias y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 39 2 KTM 33 3 Ducati 31 4 Honda 9 5 Yamaha 6

¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP en 2026 tras la sprint en Brasil?

Pedro Acosta sigue liderando el Mundial de MotoGP 2026 tras la Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. El piloto de KTM cerró la zona de puntos del sábado, con una 9ª posición que le permitió sumar 1 punto, que le fue suficiente para salir en 1ª posición del campeonato con una distancia de 2 puntos frente la Aprilia de Marco Bezzecchi.

¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP en 2026 tras la sprint en Brasil?

Aprilia sigue liderando el Mundial de MotoGP 2026 tras la Carrera Sprint de Brasil. Gracias a la 3ª posición de Jorge Martín y la 4ª de Marco Bezzecchi, la marca italiana sumó 13 puntos y se va de este sábado en Goiana con 56, 10 por encima de KTM.

En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras la Sprint de Brasil

Marc Márquez está en 7ª posición del Mundial de MotoGP 2026 con 21 puntos tras la Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil en Goiana. El catalán logró la primera victoria del año y sumó 12 puntos a los 9 que ya tenía tras el primer fin de semana accidentado que tuvo en Tailandia. El vigente campeón del mundo está a 12 puntos del primer clasificado.