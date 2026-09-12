Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Misano: puntos y posiciones

La carrera sprint del Gran Premio de San Marino ha repartido los primeros puntos del fin de semana en Misano y ha apretado todavía más una lucha por el Mundial de MotoGP 2026 que ya llegaba al rojo vivo. Jorge Martín conserva el liderato, pero la victoria de Marc Márquez este sábado ha comprimido aún más las diferencias: el de Cervera ya está a solo 14 puntos del madrileño, mientras que Marco Bezzecchi tampoco se descuelga y deja a los tres primeros separados por apenas 22 puntos.

Márquez aprovechó la carrera corta de Misano para sumar los 12 puntos de la victoria, mientras que Bezzecchi terminó segundo y Martín completó el podio. El resultado mantiene al piloto de Aprilia al frente de la clasificación general, aunque cada punto empieza a pesar cada vez más en una pelea por el título en la que los tres grandes candidatos están prácticamente pegados.

A continuación puedes consultar cómo quedan las clasificaciones del Mundial de MotoGP 2026 después de la sprint del GP de San Marino en Misano, con todos los puntos y posiciones del campeonato de pilotos, equipos y constructores.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Misano: puntos, posiciones y diferencias

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Misano: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 504 2 Trackhouse 392 3 Ducati 392 4 KTM 271 5 VR46 268 6 Gresini 227 7 Honda 129 8 LCR 100 9 Tech3 97 10 Yamaha 79 11 Pramac 42

Clasificación del Mundial de fabricantes de MotoGP 2026 tras la sprint en Misano: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 399 2 Ducati 387 3 KTM 235 4 Honda 130 5 Yamaha 78

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Misano?

Jorge Martín sigue siendo el líder del Mundial de MotoGP 2026 después de la carrera sprint del Gran Premio de San Marino. El piloto de San Sebastián de los Reyes llegaba a Misano con 256 puntos y, gracias a su tercera posición en la carrera corta del sábado, añade otros siete para situarse con 263.

Sin embargo, su margen se ha reducido. Marc Márquez ha recortado puntos con su victoria y asciende hasta los 249, mientras que Marco Bezzecchi, segundo este sábado, alcanza los 241. De esta forma, Martín mantiene el número uno de la clasificación, pero el campeonato entra en una zona cada vez más estrecha: solo 22 puntos separan ahora a los tres primeros.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Misano?

Marc Márquez continúa segundo en el Mundial de MotoGP 2026, pero su victoria en la sprint de Misano le ha permitido lanzar otro aviso directo al liderato. El piloto español se llevó los 12 puntos reservados al ganador de la carrera corta y alcanza ya los 249 en la clasificación general. Eso le coloca a únicamente 14 puntos de Jorge Martín, que sigue primero con 263.

Y Márquez tampoco puede mirar exclusivamente hacia delante. Marco Bezzecchi, segundo en la sprint, suma 241 puntos y se encuentra a solo ocho del ocho veces campeón del mundo. Con tres pilotos separados por poco más de veinte puntos, cualquier resultado puede cambiar rápidamente la fotografía del campeonato.

¿En qué posición está Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP 2026?

Pedro Acosta ocupa la sexta posición del Mundial de MotoGP 2026 después de la sprint de Misano, con 193 puntos. El murciano está además muy cerca de seguir escalando en la clasificación, ya que tiene a solo 10 puntos a Ai Ogura, quinto con 203 al manillar de la Trackhouse.

Pero quizá el dato más llamativo de la temporada de Acosta está dentro de la propia KTM. El español continúa puntuando con mucha regularidad y manteniéndose en la zona alta del campeonato, mientras que la siguiente moto de la marca está a más de 100 puntos de distancia.

Enea Bastianini, con la Tech3, suma 84 puntos, mientras que Brad Binder, compañero de Acosta en el equipo oficial KTM, tiene 78. Es decir, Acosta aventaja en 109 puntos a la siguiente KTM mejor clasificada, una diferencia enorme que refleja hasta qué punto está marcando la referencia de la marca en 2026.

¿Qué equipo de MotoGP lidera el Mundial de 2026 tras la sprint en Misano?

Aprilia sigue dominando con mucha autoridad la clasificación por equipos del Mundial de MotoGP 2026 y la sprint de Misano no ha hecho más que reforzar esa posición. El doble podio de Marco Bezzecchi y Jorge Martín permite al equipo italiano alcanzar los 504 puntos, una cifra que le da un colchón considerable respecto a Trackhouse y Ducati, segundas clasificadas, empatadas con 392.

La diferencia entre estas estructuras es ya de 112 puntos, reflejo de la enorme regularidad que están mostrando los dos pilotos de Aprilia durante la temporada. Mientras la pelea por el Mundial de pilotos está comprimida al máximo, en el campeonato de equipos el escenario es, por ahora, bastante diferente.