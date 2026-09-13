Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano: ¡Márquez, nuevo líder!

La carrera del Gran Premio de San Marino ha dado un auténtico vuelco al Mundial de MotoGP 2026. Después de muchos fines de semana persiguiendo el liderato, Marc Márquez sale de Misano al frente de la clasificación, aunque difícilmente podría hacerlo con menos margen: el piloto de Ducati está empatado a 274 puntos con Jorge Martín, que llegaba a Italia como líder, y ocupa la primera posición por contar con más victorias esta temporada.

Y el domingo de Misano también ha dejado otro golpe importante en la pelea por el título. Marco Bezzecchi, el tercer hombre de esta batalla durante las últimas carreras, se ha ido al suelo cuando lideraba la prueba y se marcha con un cero especialmente doloroso en casa. El italiano sigue teniendo campeonato por delante para recuperarse, pero por primera vez en varias semanas la lucha parece abrir una pequeña brecha entre los dos primeros y el resto.

De hecho, Misano deja una imagen difícil de imaginar hace unas carreras: Márquez y Martín llegan exactamente igualados a la siguiente cita, después de un fin de semana en el que el de Ducati ha conseguido darle completamente la vuelta a una diferencia que antes de viajar a San Marino era de 19 puntos.

A continuación puedes consultar cómo queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 después de la carrera del GP de San Marino en Misano, con los puntos, posiciones y diferencias entre los principales candidatos al título.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Misano: puntos, posiciones y diferencias

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Misano: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 515 2 Ducati 417 3 Trackhouse 402 4 KTM 292 5 VR46 279 6 Gresini 267 7 Honda 129 8 LCR 107 9 Tech3 100 10 Yamaha 85 11 Pramac 46

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras Misano: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 412 2 Aprilia 410 3 KTM 251 4 Honda 137 5 Yamaha 84

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera en Misano?

Marc Márquez es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026, aunque está empatado a puntos con Jorge Martín. Ambos abandonan Misano con 274 puntos, pero el piloto de Ducati aparece por delante en la clasificación gracias al criterio de desempate por resultados, al contar con más victorias.

El vuelco es considerable si se compara con cómo comenzó el fin de semana. Martín aterrizó en Misano con 256 puntos, 19 más que Márquez y 24 por delante de Bezzecchi. Tras la sprint, la diferencia entre Martín y Márquez ya se había reducido hasta los 14 puntos, antes de que la carrera del domingo terminara de borrar por completo esa ventaja.

Mucho peor parado sale Bezzecchi. El italiano había llegado a estar a solo 22 puntos del liderato después de la sprint, pero su caída mientras comandaba la carrera le deja clavado en 241 puntos. Sigue plenamente vivo matemáticamente, pero ahora tiene por delante a dos rivales empatados y un cero que puede pesar mucho cuando el campeonato entra en su tramo decisivo.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano?

Marc Márquez es el nuevo líder del Mundial de MotoGP 2026. Su victoria en la carrera de Misano le ha permitido alcanzar los 274 puntos, exactamente los mismos que Jorge Martín, pero el piloto de Ducati aparece primero en la clasificación gracias al desempate por número de victorias.

El cambio de líder llega después de un fin de semana prácticamente perfecto para Márquez en términos de campeonato. Llegó a Misano persiguiendo a Martín y se marcha de San Marino habiendo borrado por completo la diferencia, hasta el punto de que ambos afrontarán la próxima cita igualados a puntos.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano?

Jorge Martín es segundo en el Mundial de MotoGP 2026 con 274 puntos, empatado con Marc Márquez. El vigente líder del campeonato terminó quinto en la carrera de Misano, resultado por el que sumó 11 puntos, insuficientes para conservar en solitario la primera posición.

Martín había llegado al GP de San Marino con 19 puntos de ventaja sobre Márquez, pero esa renta se fue evaporando durante el fin de semana. Primero perdió cinco puntos en la sprint y, tras la carrera del domingo, los 14 restantes. Así, sale de Misano sin haber cedido ni un punto en términos absolutos respecto al liderato, porque sigue empatado, pero sí pierde una posición que hasta ahora era suya.

¿En qué posición está Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano?

Pedro Acosta ocupa la quinta posición del Mundial de MotoGP 2026 después de volver al podio en Misano. El piloto español terminó tercero en la carrera del domingo, sumando 16 puntos importantes para seguir consolidándose en la zona alta de la clasificación.

Acosta está ahora con 209 puntos, aunque la lucha por el título se ha concentrado principalmente entre Márquez, Martín y Bezzecchi, el de KTM continúa firmando una temporada muy sólida y sumando presencia entre los mejores, especialmente en un tramo del año en el que cada podio pesa cada vez más.

¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Misano?

Aprilia continúa al frente del Mundial de equipos de MotoGP 2026 después del Gran Premio de San Marino. El conjunto italiano llegaba a la carrera del domingo con 504 puntos y, gracias a los 11 puntos sumados por Jorge Martín con su quinta posición, eleva ahora su cuenta hasta los 515 puntos.

Por detrás, Ducati recorta terreno gracias a la victoria de Marc Márquez. Los 25 puntos del español permiten al equipo oficial de Ducati alcanzar los 417 puntos, aunque todavía se mantiene a 98 de Aprilia. Trackhouse es tercero con 402, mientras KTM se mantiene cuarto con 292.

La gran cosecha de la carrera fue para Gresini, que sumó 33 puntos entre el segundo puesto de Álex Márquez y el cuarto de Fermín Aldeguer. Aun así, se mantiene sexto con 267 puntos, justo por detrás de VR46, que ocupa la quinta plaza con 279.

Así fue la carrera: MotoGP Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi