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MotoGP GP de Qatar

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones

Marc Márquez sale de Qatar con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y otra oportunidad de ser campeón en Portugal. Consulta cómo queda el Mundial de MotoGP 2026 y las cuentas del título.

Pol Hermoso

Publicado: 8 nov 2026, 16:46

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Qatar tuvo un ganador, pero el gran premio para el campeonato se lo llevó quien terminó justo detrás. Marco Bezzecchi conquistó la victoria y Marc Márquez, segundo, dio otro paso hacia el título: ya tiene 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín cuando solo quedan 74 en juego. La corona viajará a Portugal sin dueño, aunque el piloto de Ducati tiene cada vez más cerca la posibilidad de ponerle su nombre.

Martín, que volvió a correr lesionado, terminó séptimo y añadió nueve puntos a su casillero. Sigue en pie, pero necesita darle un buen vuelco al campeonato en las dos últimas citas. Bezzecchi, pese a su victoria, queda fuera de ese pulso final entre los dos españoles.

Para no perderse entre puntos, posiciones y calculadoras, a continuación repasamos cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Qatar, además de las combinaciones que pueden resolver el título en Portugal.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 431 2 J. MartínAprilia 371 3 M. BezzecchiAprilia 357 4 P. AcostaKTM 309 5 A. OguraTrackhouse 294 6 F. Di GiannantonioVR46 282 7 R. FernándezTrackhouse 258 8 A. MárquezGresini 197 9 P. BagnaiaDucati 173 10 E. BastianiniTech3 147 11 F. AldeguerGresini 125 12 B. BinderKTM 118 13 L. MariniHonda 117 14 F. QuartararoYamaha 79 15 D. MoreiraLCR 78 16 F. MorbidelliVR46 69 17 J. ZarcoLCR 63 18 J. MirHonda 33 19 J. MillerPramac 31 20 A. RinsYamaha 29 21 T. RazgatliogluPramac 18 22 I. LecuonaGresini 17 23 M. ViñalesTech3 14 24 A. FernándezPramac 6 25 P. EspargaróTech3 5 26 T. NakagamiHonda 3 27 S. ChantraHonda 3 28 J. DixonHonda 2 29 C. CrutchlowLCR 30 J. FolgerTech3 31 L. SavadoriTrackhouse 32 M. PirroGresini 33 A. EspargaróHonda

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 694 2 Ducati 584 3 Trackhouse 523 4 KTM 417 5 VR46 339 6 Gresini 334 7 Honda 156 8 Tech3 155 9 LCR 134 10 Yamaha 108 11 Pramac 49

Clasificación del Mundial de fabricantes de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 549 2 Aprilia 536 3 KTM 352 4 Honda 183 5 Yamaha 105

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Qatar?

Marc Márquez sale de Qatar con 431 puntos. Su segunda posición del domingo le permitió sumar 20 y ampliar una ventaja que antes de la carrera era de 49 puntos: ahora dispone de 60 sobre Jorge Martín, segundo con 371. No pudo celebrar el campeonato en Lusail, pero se marcha con la pelea bastante más encarrilada.

Por detrás, Marco Bezzecchi alcanza los 357 puntos gracias a los 25 de su victoria. El italiano se sitúa a 14 de su compañero de Aprilia y a 74 del líder, aunque ya está fuera de la lucha por la corona. Su objetivo pasa por arrebatarle el subcampeonato a Martín.

Pedro Acosta conserva la cuarta posición con 309 puntos, seguido de Ai Ogura, con 294, y Fabio Di Giannantonio, con 282. Raúl Fernández, tercero en Qatar, suma 16 puntos y llega a los 258 en la séptima plaza del campeonato.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar?

Jorge Martín es segundo en el Mundial de MotoGP 2026, con 371 puntos. El madrileño volvió a competir condicionado por su lesión y rescató nueve puntos con su séptima posición en Qatar. Un esfuerzo que mantiene abierta la pelea por el título, aunque deja muy poco margen para las dos últimas citas.

Ahora necesita recuperar 60 puntos a Márquez con 74 disponibles entre Portugal y Valencia. Dicho de otra forma: incluso ganando las dos sprint y las dos carreras del domingo, necesitaría que Marc sumase menos de 14 puntos entre ambos grandes premios. El empate tampoco le sirve, porque el piloto de Ducati tiene asegurada la ventaja por número de victorias.

Y Martín tampoco puede olvidarse de lo que ocurre a su espalda. Bezzecchi está a solo 14 puntos y amenaza una segunda posición que también llegará en juego a Portugal.

¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón en Portugal?

La cuenta principal es sencilla: Marc Márquez será campeón en Portugal si termina el fin de semana con al menos 37 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Esa es la puntuación máxima que quedará disponible en Valencia y, en caso de empate final, el título sería para el de Ducati por su mayor número de victorias.

Como llega con 60 de margen, Marc puede ceder hasta 23 puntos respecto a Martín durante el GP de Portugal y aun así proclamarse campeón. No necesita ganar ni acabar por delante de su rival: le basta con mantener esa distancia mínima al terminar el domingo.

También hay una cifra que le permite depender únicamente de sí mismo: sumar 14 puntos durante el fin de semana. Con ellos llegaría a 445 y sería inalcanzable para Martín, cuyo máximo posible al finalizar la temporada también es de 445, pero con el desempate perdido.

Estas son las principales referencias para seguir las cuentas:

Si Marc suma 14 puntos o más en Portugal, será campeón , haga lo que haga Martín.

, haga lo que haga Martín. Si Martín recupera como máximo 23 puntos durante el fin de semana, Marc será campeón.

Si Martín recupera 24 puntos o más, el título se decidirá en Valencia.

¿Qué pilotos siguen teniendo opciones de ganar el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar?

Solo Marc Márquez y Jorge Martín siguen en la lucha por el título de MotoGP 2026. El piloto de Ducati manda con 431 puntos y el de Aprilia es su único rival, con 371, antes de los dos últimos grandes premios.

La victoria de Marco Bezzecchi en Qatar no cambia esa pelea por la corona. El italiano llega a 357 puntos y se acerca al subcampeonato, pero el título queda reservado para los dos españoles.

Quedan 74 puntos por repartir: 37 en Portugal y otros 37 en Valencia, con 12 para el ganador de cada sprint y 25 para el vencedor del domingo. Martín necesita un desenlace casi perfecto y varios tropiezos del líder. Márquez, en cambio, ya tiene una cuenta mucho más corta: 14 puntos le separan de asegurar el campeonato.

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