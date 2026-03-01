Así queda el Mundial de MotoGP tras Tailandia: puntos y posiciones
Pedro Acosta es el primer líder de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Tailandia. Así quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y marcas.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
Pedro Acosta puede decir con orgullo que es el líder del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Tailandia que ha abierto la temporada 2026. Y es el primero que lo logra en la historia de KTM en la categoría reina, tras una primera cita que ha tenido de todo, y en la que el 'Tiburón de Mazarrón' ha salido con su primera victoria al sprint y una segunda posición en la carrera larga, que deparó un triunfo incontestable de Marco Bezzecchi y un abandono inesperado de Marc Márquez.
Mira cómo quedan los Mundiales de pilotos, equipos y constructores tras la primera carrera larga del curso y los primeros 37 puntos repartidos, en el circuito de Buriram.
Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras Tailandia: puntos, diferencias y posiciones
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|P. AcostaKTM
|32
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. BezzecchiAprilia
|25
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|R. FernándezTrackhouse
|23
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|J. MartínAprilia
|18
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. OguraTrackhouse
|17
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|B. BinderKTM
|13
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|F. Di GiannantonioVR46
|12
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|M. MárquezDucati
|9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. MorbidelliVR46
|8
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. BagnaiaDucati
|8
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniHonda
|6
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|J. ZarcoLCR
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|E. BastianiniTech3
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|J. MirHonda
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|D. MoreiraLCR
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. QuartararoYamaha
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|A. RinsYamaha
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|A. MárquezGresini
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|M. ViñalesTech3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. PirroGresini
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Así queda el Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras el GP de Tailandia
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|KTM
|45
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|43
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse
|40
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|VR46
|20
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Ducati
|17
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Honda
|9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|LCR
|8
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech3
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Yamaha
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Así queda el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras Buriram
|Pos
|Chasis
|Puntos
|1
|KTM
|32
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|32
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ducati
|19
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP en 2026 tras Tailandia?
Pedro Acosta es el primer líder del Mundial de MotoGP 2026, tras el Gran Premio de Tailandia. El español rozó el fin de semana perfecto en Buriram, con su primera victoria al sprint, aunque polémica, y un segundo lugar en carrera larga, que le otorgaron nada menos que 35 puntos. Así, aventaja en 7 al ganador, Marco Bezzecchi, mientras el equipo oficial de KTM y la casa de Mattighofen también lideran las tablas de equipos y constructores.
En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras Tailandia
Marc Márquez está octavo en el Mundial de Pilotos de MotoGP tras el Gran Premio de Tailandia 2026. El español sumó 9 puntos el sábado tras ser segundo en la sprint, pero un problema mecánico el domingo, por una desllantada del neumático trasero, le obligó a empezar con un abandono en la carrera larga.
