Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones
Marco Bezzecchi se ha convertido en el primer líder de MotoGP 2026 tras su victoria en la sprint de Tailandia. Así quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y marcas.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
La temporada 2026 del Mundial de MotoGP ya tiene a un primer líder de la clasificación general: Pedro Acosta. Tras dominar el viernes y hacer la pole esta mañana, Marco Bezzecchi falló en su cita con el favoritismo, y la primera carrera del curso, la sprint del Gran Premio de Tailandia, fue a parar al 'Tiburón de Mazarrón', tras un precioso y polémico duelo contra Marc Márquez que se decidió por decisión de los comisarios en la última curva.
Mira cómo quedan los Mundiales de pilotos, equipos y constructores tras la primera jornada que ha repartido unidades en la presente campaña.
Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint de Tailandia: puntos, diferencias y posiciones
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|P. AcostaKTM
|12
|12/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MárquezDucati
|9
|9/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|R. FernándezTrackhouse
|7
|7/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|A. OguraTrackhouse
|6
|6/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|J. MartínAprilia
|5
|5/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|B. BinderKTM
|4
|4/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|J. MirHonda
|3
|3/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. Di GiannantonioVR46
|2
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|P. BagnaiaDucati
|1
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|L. MariniHonda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. MárquezGresini
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|J. ZarcoLCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|D. MoreiraLCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|F. MorbidelliVR46
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|J. MillerPramac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. QuartararoYamaha
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|E. BastianiniTech3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|A. RinsYamaha
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|M. ViñalesTech3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|T. RazgatliogluPramac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|M. PirroGresini
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. BezzecchiAprilia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Así queda el Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Tailandia
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|KTM
|16
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Trackhouse
|13
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Ducati
|10
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Aprilia
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Honda
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|VR46
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Así queda el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras al sprint de Buriram
|Pos
|Chasis
|Puntos
|1
|KTM
|12
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|9
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Aprilia
|7
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|3
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
¿Quién es el primer líder del Mundial de MotoGP en 2026?
Pedro Acosta es el primer líder del Mundial de MotoGP en la temporada 2026 tras su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Tailandia. El piloto murciano logró su primera victoria en la categoría reina, siendo el ganador más joven de la historia en una sprint, y se convirtió en el primer piloto de la historia de KTM en liderar
En qué posición del Mundial de MotoGP está Marc Márquez tras la sprint de Tailandia
Marc Márquez está segundo del Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint del GP de Tailandia. El nueve veces campeón del mundo estuvo a punto de llevarse un intenso duelo con Pedro Acosta, pero fue sancionado por los comisarios tras tocar al murciano en la parte final. Tuvo que dejarse pasar en la última curva, y solamente pudo cosechar nueve puntos este sábado en Buriram.
