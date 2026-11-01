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MotoGP GP de Malasia

Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones

Apunta cómo queda el Mundial de MotoGP, con los campeonatos de pilotos, equipos y constructores, tras el GP de Malasia 2026. ¡Márquez, más líder a falta de 3 citas!

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 1 nov 2026, 8:00

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez ha dado este domingo otro golpe al Mundial de MotoGP, que ya puede ser definitivo para lo que resta de temporada 2026. Como ya pasó el sábado, el vigente campeón del mundo aprovechó la ausencia por lesión de su rival, Jorge Martín, para poner tierra de por medio y seguir disparado hacia su décima corona, la octava en la categoría reina.

En una carrera larga de Sepang en la que, esta vez sí, sacó a relucir todo su ritmo, el de Cervera ganó por un amplio margen sobre Pedro Acosta y Alex Márquez, mientras que Marco Bezzecchi terminó quinto tras Ai Ogura. Así, se cumplió lo que necesitaba de cara a sus cábalas, y Márquez tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo el próximo fin de semana, en el GP de Qatar.

Así, mira cómo han quedado las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores tras el Gran Premio de Malasia en el Circuito Internacional de Sepang.

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras Sepang: puntos y posiciones

Pos. pilotos puntos 1 M. MarquezDucati Team 399 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 34 2 J. MartinAprilia Racing Team 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - - 3 M. BezzecchiAprilia Racing Team 332 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 17 4 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 295 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 32 5 A. OguraTrackhouse Racing Team 282 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 19 6 F. Di GiannantonioTeam VR46 265 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 13 7 R. FernándezTrackhouse Racing Team 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - - 8 A. MarquezGresini Racing 197 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 16 9 F. BagnaiaDucati Team 173 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 7 10 E. BastianiniTech 3 134 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 11 F. AldeguerGresini Racing 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - - 12 L. MariniHonda HRC 117 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 9 13 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 117 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 10 14 F. QuartararoYamaha Factory Racing 79 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 5 15 D. MoreiraTeam LCR 77 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 2 16 F. MorbidelliTeam VR46 65 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 6 17 J. ZarcoTeam LCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - - 18 J. MirHonda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - 19 J. MillerPramac Racing 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 - 20 A. RinsYamaha Factory Racing 29 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 4 21 T. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - 22 M. ViñalesTech 3 14 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 2 23 I. LecuonaGresini Racing 10 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - 1 24 A. FernandezPramac Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - 25 P. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - 26 T. NakagamiHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 27 S. ChantraHonda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 28 C. CrutchlowTeam LCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. FolgerTech 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. SavadoriTrackhouse Racing Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. PirroGresini Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. EspargaroHonda HRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Malasia: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 687 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 17 2 Ducati 572 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 41 3 Trackhouse 518 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 4 19 4 KTM 412 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 8 42 5 Gresini 332 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 9 17 6 VR46 330 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 19 7 Honda 156 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 9 8 Tech3 153 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 14 9 LCR 128 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 1 2 10 Yamaha 108 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 9 11 Pramac 48 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 2 -

Así queda el Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras Sepang: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Ducati 537 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 34 2 Aprilia 529 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 20 3 KTM 348 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 32 4 Honda 177 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 1 11 5 Yamaha 104 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 2 5

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Malasia?

Marc Márquez domina la general del Mundial de MotoGP 2026 con una cómoda ventaja tras el Gran Premio de Malasia en Sepang. El español llegaba con 10 puntos de ventaja sobre Jorge Martín tras Australia, y llegará a Qatar con un colchón de 44 unidades sobre 'Martinator', y de 67 sobre Marco Bezzecchi. Así, tendrá en Losail su primera oportunidad matemática de ser campeón del mundo.

¿Quiénes lideran los mundiales de Equipos y Constructores de MotoGP 2026 tras el sábado de Sepang?

La clasificación general de equipos apunta a ser la alegría de Aprilia en este 2026. La casa de Noale sale de Malasia con 115 puntos de ventaja sobre la escuadra oficial de Ducati.

En el Mundial de Constructores, tenemos cambio de líder. Aprilia llegaba a Sepang con una ventaja mínima y se va en segunda posición, a 8 puntos de Ducati, que recupera la delantera.

¿En qué posición del Mundial está Marc Márquez en MotoGP 2026 tras Sepang?

Marc Márquez lidera el Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Malasia. El vigente campeón del mundo ha alcanzado los 399 puntos, sacándole 44 a Jorge Martín y 67 a Marco Bezzecchi. Así, será campeón en Qatar si durante el fin de semana, con 37 unidades en juego, aventaja en otros 30 a Martín y en 7 a Bezzecchi. Recuerda que quedarán 74 puntos por repartirse entre Portimao y Valencia.

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