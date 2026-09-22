MotoGP confirma que el Circuito Ricardo Tormo de Valencia cerrará la temporada 2027

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste será el encargado, una vez más, de acoger el cierre del Mundial de MotoGP en la temporada 2027. La pista, sede del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, entró al calendario en la temporada 1999, y en él se celebra la última carrera del curso desde el año 2002, casi de manera ininterrumpida. Solo grandes desgracias, como la pandemia del COVID-19 en 2020, o la DANA de 2024, han impedido su celebración como carrera final.

El Circuit Ricardo Tormo cerrará así la primera temporada con los nuevos prototipos que sustituirán a las actuales máquinas de 1000cc. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana 2027 será el fin de semana del 26 al 28 de noviembre, han confirmado.

La pista valenciana ya será sede, este año, del 22º gran premio de la temporada (será dicho número si se viaja finalmente a Qatar), el fin de semana del 27 al 29 de noviembre. Dos días después, el martes 1 de diciembre, acogerá también el habitual test de postemporada, primer día de la siguiente campaña, con la nueva parrilla ya formada, que en este caso será aún más especial que en el pasado, al ser el primer día en pista con las nuevas MotoGP de 850cc y con los neumáticos Pirelli, que sustituirán a los Michelin.

Cabe recordar que el calendario del año que viene en MotoGP aún no está anunciado, pero el campeonato también ha informado que revelará el organigrama completo este mismo viernes, 25 de septiembre, a partir de las 12 de la mañana.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: MotoGP

De momento, el próximo calendario de MotoGP solamente tiene dos fechas confirmadas: el Gran Premio de Tailandia volverá a ser la primera cita del curso, en Buriram (Chang International Circuit), el fin de semana del 5 al 7 de marzo. Además, el GP de Países bajos, en el mítico circuito de Assen, 'La Catedral', que ha acogido carreras desde la primera temporada del Mundial de Motociclismo, también tiene hueco asignado, el fin de semana del 25 al 27 de junio.

Así, Cheste será una vez más el escenario de una carrera que suele decidir títulos mundiales, tanto en la categoría reina como en Moto2 o Moto3. Por ejemplo, Valentino Rossi perdió en Valencia dos coronas mundialistas, en 2006 ante Nicky Hayden o en 2015 ante Jorge Lorenzo; y Marc Márquez venció en la misma pista su primer título de MotoGP, en la temporada 2013, su año de 'rookie'.

Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP, ha declarado: "Hay pocos lugares que capturen el espíritu de un final de temporada de MotoGP como el Circuito Ricardo Tormo. El circuito, la ciudad y los aficionados crean cada año un ambiente verdaderamente especial, lo que lo convierte en el escenario perfecto para poner el broche final a otra temporada de competición de primer nivel. Estamos encantados de confirmar a Valencia como sede de la final de 2027".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que se trata de "una excelente noticia para el Circuito Ricardo Tormo y para toda la Comunidad Valenciana. Acoger la última prueba del Mundial de MotoGP es un homenaje a los organizadores del evento y a nuestros aficionados, que hacen que este Gran Premio siga creciendo año tras año".

Comunicado sobre el Gran Premio de Hungría

MotoGP Group confirma que el Gran Premio de Hungría no formará parte del calendario de 2027. No obstante, Hungría sigue siendo un destino importante para el campeonato, y MotoGP Group mantiene su compromiso de explorar futuras oportunidades para regresar, en colaboración con las autoridades competentes.