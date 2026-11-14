MotoGP GP de Valencia

El Circuito Ricardo Tormo pone a la venta entradas para el primer test de MotoGP 2027

El circuito de Cheste ya ha puesto a la venta las entradas para el público para el test de postemporada, los primeros ensayos de MotoGP 2027, el 1 de diciembre. Mira toda la información.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 14 nov 2026, 9:39

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Izan Guevara, Pramac Racing

Foto de: Pramac Racing

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste ya se está preparando para el fin de fiesta del Mundial de MotoGP. Una vez más, incluirá el último gran premio del curso 2026, el fin de semana del 27 al 29 de noviembre (que podría llegar incluso con dos títulos en juego, aunque es difícil), y posteriormente el primer día de test de la temporada siguiente. Una jornada que, este año, será de una relevancia aún mayor que en otras ocasiones.

Y es que el campeonato cerrará en Cheste una era y abrirá otra totalmente distinta. El test de postemporada del martes posterior al GP, el 1 de diciembre, juntará a todos los pilotos titulares en pista con las nuevas motos del campeonato, de 850cc, con menos aerodinámica y sin dispositivos de altura, y con los nuevos neumáticos Pirelli, que sustituirán a los Michelin.

Además, al ser el primer día de MotoGP 2027, no solamente será la puesta de largo de esta nueva etapa técnica del reglamento sino también de la nueva parrilla de la categoría reina. Así, supondrá el debut de parejas tan llamativas como la que formarán Marc Márquez y Pedro Acosta en el equipo oficial de Ducati, Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia en Aprilia, Fabio Quartararo y Diogo Moreira en Honda, Jorge Martín y Ai Ogura en Yamaha y Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio en KTM, entre otros. Además, también supondrá el debut en la clase reina de jóvenes talentos como David Alonso, Izan Guevara o Nicolò Bulega.

En definitiva, el test de Cheste será, este año con más razón todavía, para no perdérselo. En consecuencia, el Circuit Ricardo Tormo ha puesto a la venta las entradas para una jornada tan especial.

Aficionados en Cheste

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Habrá dos maneras de ver los ensayos, que arrancarán a las 10 de la mañana y terminarán a las 17:00 horas de la tarde. Por un lado, están a la venta entradas para la tribuna de boxes, a un precio de 15 euros. Por otro, está la entrada general, a 10 euros, válida para las tribunas naranja y amarilla. También es necesario resaltar que los niños de hasta 14 años no necesitarán entrada y podrán acceder a las gradas de manera gratuita.

Si quieres adquirir las entradas, puedes hacerlo en este enlace. Recuerda, además, que los test de Valencia, una vez más, serán retransmitidos por televisión de manera íntegra. En España, podrás verlos a través de DAZN, con comentarios en español, y en el VideoPass, con comentarios en inglés y tiempos en directo.

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