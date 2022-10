Cargar el reproductor de audio

La fuerte frenada a final de recta del Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido, reiteradamente, uno de los puntos en los que se ha insistido más, por parte de los corredores, a la hora de mejorar la seguridad, por lo que los responsables del trazado catalán afrontará, en los próximos días, obras para la ampliación de la escapatoria situada en la curva 1, mejorando netamente la seguridad en ese punto.

Concretamente, las obras buscan aumentar la superficie actual en casi un 40%, un cambio que lleva implícitas otras modificaciones, como son la reconstrucción de viales, muros y la instalación de elementos de seguridad.

"Los trabajos en la zona afectada se desarrollarán al finalizar la temporada deportiva y a lo largo de 18 semanas", informa el Circuit en una nota oficial.

Las obras permitirán "que la escapatoria de la curva 1 pase de tener una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados a 7.200, entre aglomerado y grava. La zona de grava actual de 3.100 metros cuadrados sumará 5.100 con estas mejoras. De este modo, los pilotos tanto de las disciplinas automovilísticas como motociclistas contarán con un mayor espacio en caso de producirse alguna salida de pista, garantizando al máximo su seguridad", explican.

Pese a ser una vieja reivindicación de los pilotos en la Comisión de Seguridad de MotoGP, las obras no se habían afrontado, hasta ahora, por los múltiples trabajos colaterales que implicaban hacerlo.

"El Circuit deberá primero hacer frente a otro tipo de trabajos y modificaciones", admiten los responsables. "En una primera fase se procederá a realizar la tala de árboles en la zona afectada, cumpliendo con las normativas vigentes para procurar siempre la conservación y el cuidado del medioambiente. En esta misma línea, el Circuit se compromete a plantar el valor estimado resultante obtenido de la valoración del arbolado eliminado siguiendo la Norma de Granada 2020. La plantación se hará tanto dentro del Circuit de Barcelona-Catalunya, en el término municipal de Montmeló, como en terrenos de la misma población: en la zona de Can Cabanyes y en la zona verde de Can Tabola", explican.

Además de los trabajos previos, las demoliciones y los movimientos de tierras, después se procederá a la construcción de nuevas estructuras tales como muros y viales, antes de concluir con el reinstalado de las barreras de neumáticos, barreras TEC-PRO y todos los elementos de seguridad de última generación necesarios.

Circuit de Barcelona, final de recta curva 1 Photo by: Circuit de Catalunya-Barcelona