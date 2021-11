El Circuit de Barcelona y MotoGP acuerdan 3 carreras en los próximos 5 años

Según han informado varios medios locales, el ejecutivo catalán ha autorizado, pocas horas después de tramitar los presupuesto generales, al Circuit de Catalunya para que renueve los contratos con MotoGP y la Fórmula 1 hasta 2026, un primer paso antes de cerrar los acuerdos con los promotores de ambos campeonatos, que están ya avanzados desde hace meses.

"No ha sido fácil conseguir estos acuerdos, existe una gran competencia con otros circuitos, los últimos años habían sido agónicos renovando año a año. Ahora tendremos un margen para poder remodelar las instalaciones", aseguraba este martes Roger Torrent, Consejo de Empresa y presidente del Circuit, en una entrevista en el programa radiofónico Versió RAC1.

"La partida económica para la renovación de estos contratos es la misma que en los últimos presupuestos", añadía Torrent, admitiendo que "hay inversiones previstas para mejorar las instalaciones", tal y como ha exigido la F1, que pide una modernización profunda de las infraestructuras del trazado.

Barcelona entrará en la rotación de circuitos de MotoGP

El político y máximo responsable del Circuit admitió que el acuerdo con MotoGP contempla la entrada en la rotación para los circuitos españoles que Dorna tiene previsto implementar a partir de 2023 y que, inicialmente, el trazado catalán esperaba poder esquivar.

"Hemos acordado un contrato con MotoGP de cinco años con tres grandes premios, en cualquier caso no podrán pasar dos años consecutivos sin la celebración de una carrera en Barcelona", que está incluida en el calendario de 2022 (5 de junio), al igual que en Jerez, Motorland y Valencia, por lo que la rotación empezaría el curso siguiente.

Aunque el ejecutivo catalán haya aprobado el presupuesto y dado luz verde a la negociación, según ha podido saber Motorsport.com el acuerdo con Dorna Sports, promotora del campeonato, no está todavía cerrado.

Por lo que se refiere a la Fórmula 1, Torrent se escudó en acuerdos de confidencialidad con los promotores para no desvelar la cifra del canon anual que deberá pagar el Circuit, y que el entrevistador situó en 22 millones de euros anuales. Lo que sí negó el político es la exigencia de la F1 de que la inversión para remodelar el circuito se sitúa en torno a los 70 millones. "Las cifras no son tan elevadas y además no son solo para la F1", una competición que según el presidente del trazado "tiene un retorno de 200 millones de euros y es seguida en todo el mundo por 84 millones de personas".