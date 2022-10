El cese de la Clínica Móvil de MotoGP pilló "por sorpresa" a sus responsables

Cargar el reproductor de audio

La decisión tomada por el Mundial de MotoGP de no renovar el contrato con la emblemática 'Clinica Mobile’, presente en el paddock desde hace casi medio siglo, ha pillado por sorpresa a sus responsables, encabezados desde la marcha de su fundador, Claudio Costa, por el doctor Michele Zasa.

"A partir de 2023 la Clínica Móvil dejará de estar presente en el paddock del Campeonato del Mundo de MotoGP", explica un comunicado hecho público este viernes y difundido por la propia entidad.

"Es una decisión que nos ha pillado por sorpresa y para la que, quizás, no estábamos preparados. ¿Cómo podemos estar preparados para dejar lo que nos gusta y nos apasiona?", sigue la nota.

"Desde su fundación en los años setenta, la 'Clinica Mobile' ha sido siempre una importante referencia para los pilotos y los profesionales. Todo el paddock le debe mucho a Claudio Marcello Costa, ya que es gracias a su "casa de héroes del mundo mitológico del motociclismo" si hoy los circuitos internacionales han alcanzado altos niveles de seguridad y los primeros auxilios en pista se prestan adecuadamente".

La nota recuerda los altos estándares en los que ha evolucionado la clínica durante los últimos años, así como destaca "los numerosos mensajes de apoyo que hemos recibido en los últimos días y queremos dar las gracias a todos los que, pública o privadamente, han mostrado su cercanía".

Pese a que Dorna no renovará el contrato de este servicio, los responsables del mismo anunciar que eso no significa el final de esta aventura. "La Clínica Móvil seguirá existiendo, esperando nuevos retos. Mientras tanto, afrontamos estas últimas jornadas del campeonato con mucha emoción y ya con un poco de nostalgia".

El doctor Zasa, director médico de la Clínica Móvil y que se hizo cargo de la mista tras la jubilación de Claudio Costa, expresa su disgusto por la situación, pero advierte de que están listos para nuevos retos.

"A partir del próximo año, lamentablemente, no estaremos presentes con la estructura actual en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Por supuesto que esto me entristece, pero al mismo tiempo me da la oportunidad de reflexionar sobre todas las cosas buenas que hemos hecho en los últimos años, cuando me hice cargo de la Clinica Mobile tras la jubilación del Dr. Costa", dice Zasa.

"Hemos pasado por años difíciles por muchas razones, entre ellas los problemas logísticos que se complicaron durante los dos años de Covid. A pesar de ello, mirando hacia atrás creo que hice un buen trabajo, continuando las enseñanzas del Dr. Costa y el principio fundamental de estar siempre al lado de los pilotos, y al mismo tiempo tratando de dar una impronta moderna a esta institución creada hace casi 50 años".

Zasa encaja la decisión del promotor. "Con pesar, hemos reconocido la voluntad del organizador de seguir un camino diferente en un período de transformación", y agradece "a todas las personas que nos han apoyado en estos años, en primer lugar a Dorna, a IRTA y a todos los equipos que, en estas horas, nos han mostrado su apoyo y decepción".

Por último, Zasa muestra su agradecimiento, también, a los "pilotos que expresaron su dolor por la situación y que confiaron en nosotros en estos años. Creo que hemos devuelto esta confianza con los resultados que hemos obtenido juntos".

"La Clínica Móvil sigue viva, aunque trabajaremos con otras modalidades y en otros contextos. Quién sabe si los caminos pueden volver a cruzarse en el futuro", zanja la nota.

El espacio que dejará la clínica móvil en el paddock de MotoGP a partir de la próxima temporada, será cubierto por un nuevo dispositivo que ofrecerá el servicio prestado las últimas cinco décadas por la legendaria 'Clinica Mobile nel Mondo' de Claudio Costa.