Ciabatti: "Bagnaia aclaró su mente después de Sachsenring"

La temporada 2022 de MotoGP puso fin a quince años de sequía para Ducati. La fábrica de Borgo Panigale solo había alcanzado la gloria en una ocasión, con Casey Stoner en 2007. Desde entonces, y pese a sus constantes esfuerzos y abundantes recursos (económicos y humanos), no habían vuelto a alinear una Desmosedici en la clásica foto de los campeones del mundo en Valencia.

Sin embargo, Pecco Bagnaia consiguió devolver a la marca transalpina a lo más alto de la clasificación general de pilotos, con una temporada de menos a más en la que llegó a estar a 91 puntos del líder.

"Es increíble", delcaró Paolo Ciabatti, director deportivo de la escudería, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com al término del curso. "Yo llegué en 2013 [coincidiendo con la salida de Valentino Rossi]. Fueron varios años muy difíciles. 2013 fue muy difícil, sin duda. En 2014 con la incorporación de Gigi [Dall'Igna], fue ligeramente mejor, pero creo que nuestro primer subidón fue en 2015, que fue cuando hicimos una moto totalmente nueva y enseguida llegaron los podios".

La temporada 2016 devolvió a Ducati a lo más alto del podio

El año 2016 fue un antes y un después para los de Ducati, que llegaron a verse obligados a competir bajo reglamento Open (lo que hoy en día equivaldría a los puntos de concesión). Las motos rojas volvieron a ganar carreras, y con Andrea Dovizioso chutaron al palo hasta en tres ocasiones.

"Hemos sido subcampeones tres veces con Dovizioso", recordó Ciabatti. "En 2017 llegamos a la última carrera en una situación similar a la de Quartararo/Bagnaia, solo que nosotros éramos el Quartararo de aquel entonces. Y al final terminamos segundos".

Es por eso que este título tuvo un sabor especial en Ducati. "Es una gran sensación, y obviamente es aún más importante porque desde el 72 no ganaba un italiano con una moto italiana. Es decir, hace 50 años, con Giacomo en la MV Agusta. Ganar en un campeonato tan reñido, con seis fabricantes, tiene un significado especial, un sabor especial. Y aún más, pasar de estar a 91 puntos después de Sachsenring a ganar es algo que nunca había ocurrido en la historia del motociclismo", dijo Ciabatti, visiblemente orgulloso.

El hecho de ganar con un piloto italiano no es un tema baladí, y es algo que trajo de cabeza al equipo en 2011, cuando ficharon a Rossi. La expectación en aquellas dos temporadas fue máxima, pero el decepcionante resultado dejó a Ducati en horas bajas y con serias dificultades para encontrar patrocinadores.

"Demuestra que, aunque las estadísticas estén en tu contra, si nunca te rindes aún puedes tener una oportunidad de conseguirlo. Obviamente, es difícil, es estresante, pero es posible. Y creo que esto es una recompensa para todos en Ducati Corse, porque nunca nos hemos rendido, incluso cuando sabíamos que era muy difícil, casi imposible".

"Cuando algunos periodistas me preguntaron después de Sachsenring: '¿Te vas a rendir?', les dije: 'No, es muy difícil, es como escalar el Everest, muy difícil pero posible'".

La remontada de Bagnaia fue, efectivamente, histórica. El piloto italiano completó una primera mitad de temporada para olvidar. En las cinco primeras carrera sumó solo 30 puntos, y aunque se subió a lo más alto del podio en dos ocasiones (en Jerez y Mugello), acumuló cuatro abandonos.

La caída de Bagnaia en Alemania marcó el inicio de su remontada

"Tuvimos problemas al principio de la temporada", reconoció Paolo. "La moto no era realmente perfecta al principio de la temporada, así que tuvimos muchas caídas cuando Pecco iba primero, segundo o tercero".

"Pero [Pecco] aclaró su mente después de Sachsenring y dijo 'vamos a hacerlo', junto con su equipo, carrera a carrera", comentó Ciabatti. "Si se piensa en el campeonato, está mal. Así que hagamos lo que podemos hacer, lo que sabemos que podemos hacer carrera a carrera, trabajemos el viernes y el sábado para intentar ganar el domingo, que es algo que hizo cuatro veces seguidas".

Aunque su temporada empezó a ir a mejor, los problemas en el plano profesional se mezclaron con un incidente en su vida privada. Mientras disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza, Bagnaia tuvo un accidente de tráfico. La prueba de alcoholemia realizada reveló que el piloto triplicaba la tasa permitida; una cifra que en España está catalogada como delito e implica la retirada del carnet de conducir.

Recuerda los detalles del incidente: Pecco Bagnaia sufre un accidente en coche en Ibiza

"Somos seres humanos, y Pecco venía de un final de temporada 2021 fantástico, pero la moto de principios de 2022 no le daba las sensaciones que necesitaba para ser competitivo. Vas a Qatar, que es el típico circuito-Ducati, y haces un cero, y además te caes y te cargas a Jorge Martín", intentó justificar Ciabatti.

"Creo, sinceramente, que eso es algo que aplica exactamente igual a otro tipo de errores, como el de que sucedió en España. Recibió muchas críticas, y Pecco es el primero que sabe que no debería haber pasado. Lo preocupante es si te equivocas y piensas 'esta vez nadie me ha pillado y lo volveré a hacer'. Pero no fue ese el caso".

"Tuvimos una conversación muy clara con Pecco al respecto, y él fue el primero en sentirse súper arrepentido y aprendió la lección. Así que creo que cometer un error es aceptable si entiendes que es algo que no debe volver a ocurrir. Si ocurre dos veces es otra historia", reflexionó.

