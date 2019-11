Los Márquez celebran la doble corona ante una multitud en Cervera

Por cuarto año consecutivo, sexta vez desde que debutó en MotoGP, la localidad de Cervera se vistió de fiesta este sábado para celebrar una nueva corona de la máxima categoría de su ciudadano más ilustre, Marc Márquez.

Pero como ya sucediera en 2014, esta vez la fiesta ha sido por partida doble, al conseguir también Alex Márquez la corona mundial, esta vez en Moto2.

Más de 10.000 personas, llegadas incluso desde el extranjero, se reunieron en la localidad leridana, que cuenta con 9.000 habitantes y que se vio desbordada para seguir el recorrido de la caravana que celebró el triunfo de los hermanos Márquez.

El vehículo, que lucía una gran leyenda en la que se podía leer ‘Champion Brothers’, necesitó casi una hora para recorrer un trayecto de apenas 300 metros desde la Plaza de la Universidad hasta la plaza Pius XII, donde estaba montado un gran escenario y dos pantallas gigantes.

Durante el recorrido, medio centenar de motocicletas acompañaron al vehículo de los campeones, y aficionados de todas las edades, muchos desde los balcones, engalanados con pancartas rojas con el 93 de Marc y azules con el 73 de su hermano Alex, que les correspondían desde el vehículo.

La plaza Pius XII y sus aledaños estaban a reventar con miles de aficionados que, a pesar de la baja temperatura (7 grados), esperaron varias horas la llegada de los pilotos y sus equipos.

Junto a todos ellos también estuvieron los padres de los pilotos, Roser, con una camiseta con los colores rojo y azul, y Julià, y su tío Ramón el responsable de los clubs de fans de ambos.

Como es habitual, Marc ejerció de maestro de ceremonias en las presentaciones de los equipos y tomó la iniciativa con el micrófono para animar la fiesta, que culminó pasadas las nueve y media de la noche con un castillo de fuegos artificiales.

“Dedicado a los que creyeron en mí”

“En 2014 dije que esto era imposible de repetir y volver a estar aquí los dos es increíble”, dijo Alex.

El menor de los Márquez también quiso hacer una dedicatoria especial.

“Este título va por toda la gente que me ha ayudado y creyó en mí cuando, en el 2015 y 2016, no me adaptaba a la categoría. Toda esa gente me ha ayudado, me ha hecho creer y, al final, lo he conseguido. Y, desde luego, creo que el equipo que hemos creado este año ha sido decisivo para lograrlo. Me han dado la confianza y el cariño y el apoyo que precisaba”, apuntaba Alex.

“Ha sido mi mejor año, quizás el de toda mi carrera deportiva, pero se trata de repetir el título mundial cada año y cada vez es más difícil”, añadía, por su parte, Marc Márquez.