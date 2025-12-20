Cecchinello cree que Zarco "quizás no estaba concentrado al 100% en pilotar"

La temporada 2025 de Johann Zarco ha tenido varias fases. Primero llegó el punto álgido, con varios Top 10 al inicio del Mundial de MotoGP, que culminó con la victoria en Le Mans, seguida de otro podio en Silverstone. Después vino un periodo de debilidad, ya que tardó hasta cuatro meses en volver a estar en los diez primeros puestos en las carreras largas. Mientras tanto, al francés le costó adaptarse a los cambios que mejoraban el rendimiento de la Honda, y también sufrió una serie de caídas.

En 2025, Zarco se cayó hasta ocho veces en las carreras dominicales, no siempre por su culpa. Acabó el año con un total de 28 accidentes, casi tantas como en las dos temporadas anteriores juntas, en las que había acumulado sólo 30. Estas estadísticas le convirtieron en el piloto que más veces se fue al suelo durante todo el curso.

"No es divertido tener esta cifra de ser quien se ha caído más", admitió Zarco en una rueda de prensa organizada para celebrar su victoria en el GP de Francia. "Forma parte del trabajo, especialmente cuando eres un piloto que no es realmente de los que más se caen. Más allá de eso, lo bueno para mí fue que las caídas fueron en los entrenamientos. Rara vez hubo caídas en carrera, y eso también marca la diferencia. Asumo la responsabilidad de correr ese riesgo en los entrenos, pero cuando llega el momento de estar seguro, estamos seguros".

"Sobre este año, ha sido más: 'Maldita sea, en este momento estoy perdiendo confianza'", añadió Zarco. "Así que, aunque no tenga la velocidad, empezaremos de nuevo, quizás no cayendo, y entonces veremos si hay rendimiento".

Lucio Ceccinello, sin embargo, lamenta la acumulación de caídas después de un campeonato que empezó por todo lo alto. Para el jefe de LCR, Zarco quizás intentó hacer demasiado después de su excelente inicio de campaña, aunque la Honda no era capaz de aspirar siempre a los primeros puestos. "Sin duda, empezamos la temporada bastante bien", dijo Cecchinello a la web oficial de MotoGP. "Quinto puesto en Argentina, cuartos en Qatar, ganamos en Le Mans, segundos en Silverstone...".

Johann Zarco acumula 28 caídas en 2025. Foto de: Robertus Pudyanto / Getty Images

"La primera parte de la temporada fue muy, muy buena para nosotros, por encima de nuestras expectativas. En un momento dado, éramos quintos en el campeonato. Disfrutamos mucho. En la segunda mitad del curso, empezamos a sufrir, eso es un hecho. Creo que hay varias explicaciones".

"Creo que los resultados de Le Mans y Silverstone fueron extremos y se vieron influídos por las condiciones meteorológicas, porque tuvimos un día muy, muy frío en Silverstone, y algunos pilotos no se sintieron muy bien con el neumático delantero, etcétera. Como piloto, sé que cuando has estado en el podio, realmente quieres conseguir grandes resultados. Johann probablemente tuvo demasiadas caídas. Se ha caído mucho. En Aragón, en Barcelona, en Alemania... Esos accidentes no nos ayudaron".

A medida que se acumulaban estos infortunios, el galo entró en una espiral negativa. Tras el parón veraniego, al principio esperó las novedades disponibles en la RC213V para los pilotos del equipo oficial, pero luego le costó sacarles el máximo partido. Las sensaciones de Zarco mejoraron "mucho en septiembre-octubre", como confirmó Cecchinello.

"Honda trajo algunas piezas de desarrollo muy buenas, y tuvimos que esperar unas semanas para conseguirlas, porque estábamos esperando a que un proveedor de HRC las fabricara", explicó el italiano."Eso probablemente generó cierta decepción por su parte, quizá no estaba concentrado al 100% en pilotar la moto".

Lucio Cecchinello Foto de: Alexander Trienitz

"Lo positivo es que finalmente conseguimos las piezas, Johann se concentró mejor y terminamos la temporada tan rápido como los otros pilotos de Honda. En la última carrera, en Valencia, teníamos potencial para estar con Luca Marini porque los tiempos estaban a su nivel. Su error al principio de la carrera le provocó una Long Lap y tuvimos algunos problemas".

A pesar de una temporada de altibajos, Zarco seguía siendo el mejor piloto de Honda del campeonato, y Cecchinello estaba encantado con el estado de forma que había redescubierto en las últimas carreras al hacer balance de la temporada. "En general, una muy buena primera mitad de temporada, una parte media difícil, y al final volvimos a estar entre los 10 primeros".

También puedes leer: MOTOGP Zarco acepta estar en un segundo plano, pero LCR quiere más novedades de Honda