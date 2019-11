Cecchinello: “Honda respeta los contratos, no veo grandes noticias pronto”

Después de conocerse la noticia de que el francés iba a terminar la temporada de MotoGP al manillar de una Honda sustituyendo a Takaaki Nakagami en el equipo LCR, una de las primeras conclusiones fue que iba a servir como posible revulsivo para el rendimiento de Jorge Lorenzo en el equipo oficial, siendo el francés una alternativa al español para 2020 si había movimientos en el equipo de fábrica.

Lucio Cecchinello se desmarcó de esa posibilidad este jueves en Motegi, asegurando que no ve “grandes noticias pronto” al respecto.

Tras el anuncio oficial este miércoles de la llegada de Zarco al LCR a partir de Australia, el ex piloto italiano y propietario del LCR, atendió a los medios este jueves para responder cómo había surgido el fichaje para reemplazar a Nakagami, que pasará por el quirófano.

“Bueno, por supuesto, el piloto probador Stefan Bradl fue nuestra primera opción. Cuando discutimos con HRC sobre la posibilidad de tener a Bradl para sustituir a Nakagami, desafortunadamente me dijeron que tiene una agenda muy ocupada con el desarrollo de la nueva moto”, explicó Cecchinello.

“No estaría disponible para la carrera de Malasia, un fin de semana muy importante para nuestro patrocinador, Idemitsu, y para otros sponsors del equipo. Finalmente entendimos con Honda que Bradl no era una opción, entonces, ¿quién podía ser? Porque, como responsable del equipo, necesitaba pensar en un piloto profesional que pueda subirse a la moto y hacer un trabajo correcto sin correr demasiados riesgos, porque también es peligroso poner a un joven inexperto en esta moto. Entonces, pensando en un piloto profesional, se me ocurrió la idea de Zarco. Antes de hablar con él lo hice con Honda y aunque se sorprendió un poco, después de un par de horas me dieron el OK y que intentara ficharle”, argumentó el italiano.

Le plantearon a Cecchinello si existía, por parte de Honda, un interés con vistas al futuro con el fichaje de Zarco.

“Definitivamente es un piloto competitivo. Quiero decir que es dos veces campeón de Moto2, demostró ser competitivo con una muy buena temporada 2018 en MotoGP, fue novato del año [en 2017]. Creo que en el equipo estamos buscando pilotos porque el mercado el próximo año estará abierto para la temporada 2021. Digamos que puede ser una opción incluso para nuestro equipo en caso de que Cal [Crutchlow] decida no seguir o no lleguemos a un acuerdo con él”, valoró.

En el anuncio de la renovación de Nakagami se especificaba que el japonés contará en 2020 con una moto 2019, lo que le sitúa, con seguridad, en el equipo LCR el próximo año, no en el oficial.

“Este es el plan, esto es lo que acordamos con el patrocinador y no vemos ningún cambio repentino. Entiendo la pregunta, hay muchos rumores, pero en lo que a nosotros respecta, estamos muy contentos y comprometidos con Cal y Takaaki. Creemos que podemos completar 2021 y 2022 con los mismos pilotos. Pero es un entorno competitivo”, dejó abierta la puerta.

Por último, le plantearon a Lucio, si Honda había estado detrás de toda la maniobra de Zarco.

“Solo puedo decir que fue idea nuestra contactar con Zarco. Honda no me dio ninguna indicación ni ninguna presión para hacerlo. Creo que Honda es una compañía que respetará los contratos, por lo que no veo grandes noticias pronto”, zanjó en referencia a un posible interés de HRC de testar al galo como posible recambio de Lorenzo en el equipo de fábrica en 2020.

Con información de Oriol Puigdemont