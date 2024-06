Cecchinello destaca el papel de Zarco hasta ahora: "Es un artista"

Johann Zarco afronta en este 2024 uno de los grandes retos de su carrera profesional. Tras salir de Pramac y de Ducati, que le ofrecían solamente una renovación por un año para poner rumbo seguramente al Mundial de Superbikes, el francés tomó la decisión de cambiar al Team LCR, que si cumplía su deseo de ofrecerle al menos dos temporadas. Pero eso sí, sobre la moto más complicada de la parrilla de MotoGP en estos momentos: la RC213V.

Así, el de Niza está lidiando como puede con la Honda, la cual quiere mejorar gracias a sus dotes de desarrollador, reconocidas en el paddock. Los resultados, de momento, no acompañan: tras 7 grandes premios, únicamente tiene nueve puntos en el Mundial de Pilotos, con dos duodécimos puestos en las carreras largas de Losail y Le Mans como mejores resultados hasta ahora. Es, de hecho, el segundo mejor piloto de HRC en la general, justo por detrás de Joan Mir, de quien le separan cuatro tantos.

Desde el equipo con sede en Mónaco son conscientes de que, en las condiciones actuales, a Zarco no se le puede pedir mucho más. Pero sí han quedado muy satisfechos con su forma de trabajar, a tenor de las palabras de su máximo responsable, Lucio Cecchinello.

En una entrevista con la edición alemana de Motorsport.com, el italiano ha alabado la figura del piloto de 33 años, por su forma de trabajar y por su profesionalidad. Tanto que el ex piloto ve al de Cannes como un verdadero "artista".

"Para mí, Johann es como un artista, porque invierte mucho en su trabajo", empezó explicando Cecchinello. "Es remarcable y muy agradable ver lo mucho que le gusta concentrarse en su trabajo. Le gusta estar rodeado de profesionales. Del mismo modo que habla con el personal, también quiere trabajar para mejorar él mismo, y no quejarse constantemente sólo de la moto".

De hecho, su jefe destaca de Zarco la implicación que está teniendo desde el primer día para ayudar al desarrollo de un proyecto que está en una situación tan compleja actualmente como lo es el de Honda, tomándolo de una manera distinta al de KTM, de donde salió sin apenas terminar su primera campaña, en 2019: "Es un proceso personal de madurez. Puedo decir que ha trabajado mucho en sí mismo. Ahora, tiene una visión más amplia de su carrera".

"Siempre intenta hacerlo mejor, y también intenta expresarse mejor. Es muy agradable ver cómo trabaja e interactúa con los mecánicos. Porque intenta resolver los problemas probando diferentes cosas con la moto. Por eso, para mí, es un poco como un artista. He trabajado con muchos pilotos, y él es uno de los mejores profesionales que he conocido, porque está muy centrado en lo que hace", continuó.

Aunque, a pesar de esto, Cecchinello es consciente de que el #5 no lo está pasando bien, como el resto de pilotos de Honda: "Por supuesto que Johann también está sufriendo, y sentimos frustración. Pero hasta ahora, su actitud ha sido siempre positiva, porque sabe que tiene a Honda detrás, que está plenamente comprometida con mejorar la moto. Sabe que tiene que ser paciente".

"Le digo a Johann muy a menudo que no me importa dónde estemos en cuanto a resultados, porque lo que más me importa es que, cada vez que entre en boxes, se sienta orgulloso de cómo ha pilotado la moto. Le dije que entendía que no podíamos proporcionarle una moto competitiva. Pero para gestionar esta situación, lo mejor es estar siempre orgulloso de lo que hemos hecho cuando volvemos al box. Si estás convencido de que has dado más del máximo, debes estar orgulloso de ti mismo, y entonces nosotros también lo estaremos de él", finalizó.