Stoner: "Rossi ya no era tan fuerte, pero MotoGP ha perdido mucho"

Si hay algo que siempre ha distinguido a Casey Stoner es que nunca se anda con rodeos, ni siquiera a la hora de hablar de temas un poco peliagudos. En primer lugar, Stoner se posicionó respecto a la decreciente audiencia del campeonato, registrada durante algunas carreras de esta temporada, que según el australiano está ligada a la ausencia de Valentino Rossi.

"[Él] no era tan fuerte en los últimos años y estaba fuera de la lucha por el título mundial, pero creo que MotoGP ha perdido muchos aficionados que venían a las carreras para ver a Valentino", dijo Stoner.

Siendo el único que le ha dado el título a Ducati, Casey siempre tiene un ojo para el fabricante de Borgo Panigale y sus pilotos, por lo que también hizo una pausa para hablar sobre el actual líder del campeonato, Pecco Bagnaia.

"Es un buen tipo y está trabajando duro. Ha cometido demasiados errores este año, pero hasta que no estás en su situación no puedes entenderlo. Es muy fácil juzgar desde fuera, así que yo prefiero no comentar, eso sí, la velocidad está ahí".

"Tal vez solo tienes que aceptar que no puedes ganar todas las carreras, y tienes que terminar algunas carreras más. Sin embargo, repito, es muy fácil comentar errores desde fuera".

Por último, subrayó que otro aspecto que dificulta la lectura de MotoGP actualmente es la imprevisibilidad, generada, según él, por cierta facilidad para alcanzar el máximo rendimiento con las motos actuales.

"En el último año es difícil entender MotoGP, porque de una carrera a otra ves una lista de resultados muy diferente: el ganador de un gran premio quizás el próximo fin de semana le cueste terminar entre los 5 o 6 primeros, quizás incluso peor. Así que es muy difícil ver quién es fuerte".

"No digo que las motos sean fáciles de manejar, pero parece que todo el mundo puede acercarse un poco más al pico de rendimiento y, por lo tanto, es más difícil entender quién marca realmente la diferencia. Tengo la percepción de que algunos pilotos lo son. No habrían estado al frente si las motos no fueran tan manejables", concluyó el australiano.