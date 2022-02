Cómo aprovechó Stoner los juegos mentales de sus rivales en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Valentino Rossi ingresó en MotoGP en 1996, y no es ninguna sorpresa que su llegada supuso una bocanada de aire fresco para el motociclismo. El italiano, junto a otros pilotos del paddock, se convirtió en un emblema, atrayendo las miradas de las gradas con sus atrevidas celebraciones.

Años después, Casey Stoner se pregunta el por qué de este comportamiento y cree que esas celebraciones estaban "ensayadas".

"Todo tenía que estar planeado. Eso es mucha preparación para una pequeña celebración. Pero cada uno con lo suyo", dijo el dos veces campeón de MotoGP.

Según Stoner, ese tipo de celebraciones no solo tenían como objetivo entretener a los aficionados. También se trataba de dejarle claro al oponente que había perdido. "Parte de esa celebración definitivamente fue mostrarle a tu oponente que no ganó. Eso me influyó de alguna manera", admite Stoner.

"Pero no fueron tanto las celebraciones como tal, sino cómo continuaron las cosas en el podio", añadió. "Era como si hubiera ganado el campeonato mundial y no solo una carrera".

Estos "juegos mentales" sorprendieron al australiano, quien admite en el podcast que él en todo momento se alegró por las victorias de sus adversarios, algo que considera "inusual" en el paddock del campeonato.

"Aprendí mucho de eso", señala Stoner. "Estaba feliz por mis oponentes. No podían entender eso. Recuerdo a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa mirándome y preguntándome por qué podía ser tan genuinamente feliz por sus victorias".

Además de Jorge y Dani, fueron muchos los pilotos que llegaron a pensar que esta era una estrategia que empleaba el australiano para no hacer frente a la derrota.

"Sospechaban que eso no podía ser posible y reflexionaron sobre qué juego mental estaba planeando", recuerda Stoner, y agrega: "Yo no quise saber nada de los juegos mentales de esos momentos y preferí alegrarme por mis oponentes en el campeonato", concluyó Casey Stoner.