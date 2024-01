Stoner critica a Ducati y su falta de "honor" por su política en MotoGP

Reservado, pero también directo. Casey Stoner se ha ganado siempre algunos detractores por esta característica, aunque muchos siguen enamorados de su estilo de pilotake. El australiano, el único piloto que llevó a Ducati a la victoria en el Mundial de MotoGP antes de la actual época dorada con Pecco Bagnaia, ha permanecido en el corazón de muchos aficionados a pesar de haber logrado sólo dos campeonatos del mundo en la categoría reina (en 2007 con la Desmosedici y en 2011 con Honda), y de haberse retirado prematuramente.

Stoner se ha alejado de la pista como piloto, pero siempre acaba estando presente de alguna manera u otra, ya sea como asesor de Ducati en determinadas ocasiones o como simple aficionado a las carreras, lo que de verdad amaba con locura en el campeonato, al margen del entorno.

Fue precisamente esto lo que le impulsó a colgar el casco. Y es que su relación con la fama siempre ha sido difícil, y así lo cuenta en una entrevista concedida a 'La Gazzetta dello Sport': "Durante mi carrera, a la gente le costaba entenderme y a mí me costaba aceptar la fama. Soy una persona tranquila y nunca he querido ser famoso", empieza diciendo.

"En primer lugar soy piloto, no esperaba la atención de la gente. Esta presión me quitaba energía, me costó un tiempo acostumbrarme. Pero ahora la gente se ha dado cuenta de que siempre he sido honesto y directo. En aquel momento, a la gente no le gustaba eso".

"La temporada 2023 fue preciosa", reconoce además el 'aussie'. "Ver la excelencia es lo que prefiero. Debemos alegrarnos cuando vemos el ascenso de un talento generacional. Si Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Valentino Rossi me ganaron en su momento es porque yo no podía dar [algo] mejor de lo que ellos daban".

"¿La gente quiere entretenimiento? Si quieren entretenimiento, que vayan al cine. Sólo obtienes entretenimiento cuando la competición es real, no cuando los pilotos son penalizados o limitados de alguna manera", sigue Stoner, refiriéndose a los límites reglamentarios que imponen cierta rigidez en lo que pasa en pista.

El cambio en la clase mayor no es sólo generacional, sino también tecnológico. Las que antes eran las marcas dominantes ahora están en la parte trasera del pelotón. Es el caso de las fábricas japonesas, cuya referencia actual es Ducati. La misma Ducati que Stoner llevó a lo más alto en 2007 pero que luego le costó encontrar el ritmo para volver a ser ganadora.

La de la fábrica de Borgo Panigale es una historia de renacimiento, pero con algunas sombras, como revela Stoner: "El mayor error de Ducati fue deshacerse de Filippo Preziosi, y no tengo ningún respeto por la forma en que lo hicieron. En los años que estuve con él nunca recibimos piezas nuevas durante la temporada, teníamos exactamente el mismo paquete. Si teníamos un problema, debíamos encontrar la manera de solucionarlo con la moto que teníamos".

"A mitad de temporada probábamos la moto del año siguiente: en los primeros entrenamientos siempre había mejoras y yo quería pilotar esa moto el resto de la temporada sabiendo que éramos entre medio segundo y casi un segundo más rápidos. Por supuesto, Gigi Dall'Igna hizo un buen trabajo, pero se necesitó mucho tiempo y mucho presupuesto para llegar a donde se está ahora".

Palabras duras las del piloto de Southport, aunque no las que más. La principal crítica del bicampeón del mundo a Ducati es la gestión de los equipos y de los pilotos que hacen en el campeonato. Tener ocho motos en pista se ha convertido en un punto fuerte y una gran ventaja para la casa transalpina, pero el australiano no lo ve con buenos ojos.

"No estoy muy contento con el hecho de que tengan tantas motos en la parrilla. Así, pueden controlar a todos los equipos y exigirles resultados que no son correctos. Es justo que haya órdenes de equipo, pero no debería haber órdenes de fábrica".

"Perdí mucho respeto por ellos después de que llegaran a este nivel. Si tienen que ganar a toda costa para mí no tienen honor. Además, también estoy seguro de que Pecco no habría querido ganar así. Quieren ganar a toda costa y para mí eso no es honorable", finaliza Stoner.