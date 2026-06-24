"En 2025 chocamos más de lo que nos habría gustado y todo empezó a cambiar"
Pecco Bagnaia se despide de Ducati con una carta romántica señalando 2025 como el momento en el que empezó a fraguarse su adiós.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Ferenc Isza / AFP via Getty Images
Ducati hizo oficial este miércoles la marcha de Pecco Bagnaia a final de temporada, que tomará rumbo a Aprilia el próximo curso para dejar hueco en el equipo italiano a la dupla Pedro Acosta - Marc Márquez.
Pese a que era un secreto a voces, el piloto ha reaccionado publicando una carta abierta al fabricante con el que ha pasado ocho temporadas con, hasta la fecha, 31 victorias y sobre todo dos campeonatos del mundo. En ella, adopta un tono romántico y agradecido, y señala el punto donde todo empezó a quebrarse.
La carta de Pecco Bagnaia, publicada en sus redes sociales poco después del anuncio de Ducati, dice así:
"Eras mi sueño, y te has convertido en la realidad más maravillosa que jamás haya conocido. Cuando me uní a MotoGP con Ducati, pensé que ya había logrado algo indescriptible, pero tú me has hecho creer en ello cada vez más. Ocho años, 31 victorias, 63 podios, 28 poles y dos títulos mundiales, dos subcampeonatos mundiales: esa es la historia que hemos escrito, y es solo nuestra.
Hemos crecido juntos, hemos superado todo tipo de situaciones juntos sin rendirnos jamás, y siempre nos hemos impulsado mutuamente a darlo todo.
Y tú, que eres una de las mejores partes de mí, me has regalado los momentos más emocionantes de mi carrera; me has hecho un mejor piloto, un joven feliz, y lo hemos pasado de maravilla juntos.
La temporada pasada fue difícil entendernos; chocamos más de lo que nos habría gustado, y algo empezó a cambiar".
"Siento la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto, pero jamás olvidaré lo que hemos sido. Eres parte de mí, y siempre lo serás.
Te quiero
Pecco".
A un solo click, bien para ti y para nosotros
En el anuncio de la ruptura, tanto Gigi Dall'Igna como Claudio Domenicali agradecieron a Pecco todo lo aportado, y prometieron tratar de terminar la relación de la manera más positiva en todas las carreras que quedan hasta final de curso.
"Pecco ha escrito algunas de las páginas más memorables de la historia de Ducati, devolviendo en 2022 a Borgo Panigale el título Mundial de MotoGP tras el primero conseguido en 2007. Ese triunfo inauguró el ciclo de mayor éxito de la marca en la categoría reina, con cuatro títulos mundiales de pilotos conquistados, dos de ellos firmados precisamente por él", dijo Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding.
"Las temporadas más recientes han sido más difíciles desde el punto de vista deportivo y técnico, pero estoy seguro de que Pecco dará el máximo hasta el último día vestido de rojo y estará a disposición de todos los aficionados en el próximo World Ducati Week en Misano, previsto del 3 al 5 de julio. ¡Nos hará disfrutar a lo grande con su Panigale V4 durante la Lenovo Race of Champions! En nombre de toda Ducati, gracias de corazón, Pecco", remató.
Comparte o guarda este artículo
Parrilla de MotoGP para 2027: pilotos confirmados y así está el mercado
Ducati anuncia la salida de Bagnaia, rumbo a Aprilia
Dall'Igna: "Aprilia está teniendo mala suerte, pero Ducati está cumpliendo con su parte"
Ducati hace público el fichaje de Acosta para las dos próximas temporadas
Todas las motos de Marc Márquez en MotoGP, Moto2 y 125cc
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Cinco cosas a descubrir en el GP de Austria de F1
El famoso museo de cera Madame Tussauds junta a los dos Lando Norris
Horarios de F2 y F3 en Austria (ronda de Spielberg) y cómo verlo
Ducati explica la elección de Acosta como compañero de Márquez
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios