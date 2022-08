Las carreras al ‘sprint’ dividen la parrilla de MotoGP

Cargar el reproductor de audio

La noticia, adelantada por Motorsport.com este viernes por la mañana, pilló por sorpresa a la mayoría de corredores, que fueron informados de las intenciones de Dorna en la reunión de la comisión de seguridad de cada viernes de gran premio.

Uno de los más vehementes fue Fabio Quartararo, que se mostró frontalmente en contra y que hasta llegó a definir la idea como “estúpida”, alegando que implementar este nuevo formato en todas las carreras exigirá mucho a los pilotos, sobre todo en circuitos como Assen o Mugello. “Si lo hacemos de vez en cuando, como la Fórmula 1, puede ser interesante. Pero cada sábado… Hay pistas en las que acabas agotado físicamente cuando termina la prueba”, comentó el Diablo. Para el actual campeón, una decisión tan trascendental debería consultarse con los protagonistas del certamen antes de darla por buena –Dorna, el promotor, convocó una rueda de prensa excepcional para este sábado, en la que se espera que se oficialice el nuevo programa que entraría en vigor en 2023–. “No creo que sea correcto hacer un cambio así sin la opinión de los pilotos”, añadió el #20.

En esa misma línea se postuló Aleix Espargaró, por más que el de Aprilia basó su opinión en la dificultad técnica que esconden los prototipos de MotoGP. “No me gusta nada esa posibilidad. Este es MotoGP, no un campeonato con motos de calle. Aquí hay muchos ingenieros, mucha electrónica. Con el formato actual ya es difícil poner a punto la moto, pero si nos quitan más entrenamientos, será complicadísimo”, declaró el español, a quien secundó Pol, su hermano: “La idea es que vamos a tomar el doble de riesgo, haciendo el mismo trabajo y cobrando el mismo dinero. Vamos a correr dos veces en un mismo fin de semana, y eso significa más riesgo para adelantar al de delante. Sé que se hace en WorldSBK, pero estas motos son más rápidas y más pesadas”.

De entre los defensores, el más entusiasta fue Jack Miller, como probablemente era de esperar. “¿Por qué no probarlo? Creo que será un buen elemento. Supongo que nos hará arriesgar más como pilotos, y no tendremos que preocuparnos por el consumo, ni de gasolina ni de gomas. Con la normativa y los neumáticos actuales no podemos dar el máximo de nosotros. Será algo que encantará a los aficionados”, convino el australiano de Ducati, consciente de que con dos pruebas el riesgo de hacerse daño aumenta, aunque ese factor nunca haya sido un problema para él. “Evidentemente que incrementa el riesgo; pero somos pilotos, no bailarinas. Somos atletas, y en el cuarto ensayo libre ya completamos casi la distancia de carrera”, ahondó Miller.

Entre quienes secundan la propuesta también se cuenta Maverick Viñales, que atraviesa un momento dulce con Aprilia. “No he probado nunca una carrera al sprint. Lo que he visto en WorldSBK y me gusta; creo que nos divertiremos. Esto es un show y tenemos que potenciarlo”, concluyó el #12.