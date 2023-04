Sainz, sobre Márquez: "Estoy convencido de que volverá más fuerte"

Marc Márquez sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el pasado Gran Premio de Portugal, que abrió la temporada 2023 de MotoGP. En las primeras vueltas de la carrera principal del domingo, el piloto de Cervera se pasó de frenada y acabó embistiendo a Miguel Oliveira y tocando también a Jorge Martín, sufriendo los tres pilotos alguna lesión por ello.

En su regreso a Barcelona, se determinó el corredor español tenía una fractura en la base del primer metacarpiano del dedo pulgar de la mano derecha. Por esta circunstancia, no solo se perdió la segunda carrera del año, en Termas de Río Hondo, sino también la tercera, en su circuito fetiche de Austin. Así, queda por ver si podrá reincorporarse a la caravana del Mundial dentro de dos fines de semana, en el Gran Premio de España en Jerez.

Sigue el GP de España de MotoGP 2023: MotoGP cambia la hora de la carrera en Jerez para no coincidir con la F1

Alguien que conoce bien al español es Carlos Sainz. El piloto de Fórmula 1 está unido al catalán por una buena amistad. Al ser preguntado por la situación de Márquez, no solo de cara a Jerez sino también tras estos últimos años complicados, el madrileño confía en que volverá más fuerte, y además que su documental de Amazon Prime, 'All In', ha ayudado a que cambie la perspectiva y la opinión sobre Marc.

Estas fueron las palabras de Sainz: "Marc [Márquez] y yo nos seguimos mutuamente, nos animamos y tenemos muy buena relación. Como muchos sabéis, cuando vengo a Madrid intento verle, de hecho, hoy mismo tengo una comida con él y nos pondremos al día. Me encantó el documental en Amazon. Lo estuve viendo y creo que se ha hecho un gran trabajo para mostrar el lado más humano de Marc, por lo que pasamos los pilotos en nuestros momentos difíciles y mostrar el apoyo tan importante que es la afición", dijo.

"Sus mensajes positivos siempre te animan y creo que a menudo es muy fácil criticar desde fuera sin saber lo que está pasando un piloto en esos momentos. Estoy seguro de que antes de ver ese documental hubo gente que criticó a Marc y luego, cuando ha visto lo mal que lo estaba pasando, ha pensado que igual había sido muy duro con él. Es humano y todos tenemos esas sensaciones", añadió.

Carlos Sainz, Ferrari

"Me gustó mucho eso y también estoy convencido de que las tres semanas que ahora Marc ha estado parado para recuperarse, como siempre hace, le harán volver más fuerte. El fin de semana de Portugal, “el tío” se sacó una pole y un podio de la manga que no existían. Siempre que puede, da la campanada y lo seguirá haciendo", comentó sobre su inicio de temporada y su posible regreso..

Además, Sainz también habló del nuevo formato de fin de semana de MotoGP, que añade las carreras al sprint que la F1 incorporó hace unos años, aunque no para todas las carreras de la temporada. El español reconoce sentir admiración por los pilotos de la categoría reina, aunque también que le produce respeto ver su intensidad.

"Seguro que han añadido espectáculo y emoción al fin de semana. Siento un gran respeto por los pilotos, porque las probabilidades de lesionarse se multiplican, ya que es un deporte muy físico. Cuando ves a tantos pilotos lesionados, te da un poco de respeto porque están saliendo “a muerte” a esas carreras en sprint", explicó Sainz.

"De cara al aficionado es divertidísimo y desde casa yo mismo lo disfruto más, pero luego me pongo en la piel del piloto, que al final está arriesgando muchas vueltas más. Espero que eso les sea compensado de alguna manera porque para el piloto es más duro, tanto mental como físicamente, tener ese extra de vueltas de competición", finalizó.