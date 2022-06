El carenado que podría haber truncado el podio de Quartararo

Cargar el reproductor de audio

Con el objetivo de innovar en términos aerodinámicos, Yamaha encontró un apoyo potencial en la idea de traer un nuevo carenado a la cita italiana. Sin embargo, su debut en la M1 no dejó a Fabio Quartararo muy satisfecho, que, sin pensarlo demasiado, decidió volver a la moto de serie, con la que consiguió acabar por delante Aleix Espargaró el pasado domingo.

"Obviamente, cuando tenemos cosas nuevas esperamos que sea mejor. Desde el comienzo de la temporada, he estado esperando que un nuevo carenado traiga más velocidad máxima", expuso el francés tras concluir la prueba.

"De hecho, fue un poco mejor en la velocidad máxima, pero hay que medir los aspectos positivos y negativos, y ese carenado tenía muchos más aspectos negativos que positivos".

"Desde fuera parece que si solo hay dos alerones menos cambia poco, pero en realidad la moto es completamente diferente".

De esta manera, en un intento de aumentar la velocidad máxima de la moto, el nuevo carenado no hizo más que "molestar" al francés durante todo el fin de semana. Como resultado, Fabio solicitó un regreso a la aerodinámica estándar para la carrera.

"En realidad es raro porque antes de llegar aquí el mayor problema era la velocidad máxima" expuso en la página web del campeonato de MotoGP. "El viernes y el sábado no me quejé en absoluto de la velocidad máxima porque había problemas mucho mayores que eso”.

"Fuimos inteligentes al decir 'ok, está bien porque somos 1 km/h más rápidos pero tenemos que volver al viejo porque perdemos demasiado en otras áreas'. Así que creo que fue una buena decisión volver a algo seguro. Obviamente es decepcionante [para el equipo], pero sabíamos que el viejo carenado funcionaba bien".

"El sábado me sentía muy mal con la moto, no tenía confianza para dar ni una vuelta, así que volvimos a la moto de serie. Perdemos algo de velocidad, pero creo que lo más importante para mí como piloto es sentir la parte delantera. Si me siento bien realmente puedo ir rápido", expuso el vigente líder del campeonato.

"No me sentía bien, pero pensamos que una diferencia tan pequeña en el carenado no era un problema y decidimos volver a nuestra moto estándar. Perdimos un poco de velocidad máxima, pero cuando tienes rebufo delante de ti no es tan malo. El año pasado estaba pilotando súper rápido, nuestro ritmo era bueno, pero este año no".

"Así que decidí ir a la moto estándar y estoy súper feliz de terminar en esta posición y haber luchado para adelantar a las Ducati. Fue genial permanecer en esta segunda posición y conseguir estos preciosos 20 puntos", concluyó el piloto francés.