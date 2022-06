El nuevo carenado de Ducati crea disparidad de opiniones entre los pilotos

Cargar el reproductor de audio

El reglamento de MotoGP permite una actualización durante la temporada del paquete aerodinámico, básicamente un carenado nuevo que, una vez usado durante un fin de semana, se homologa y ya no puede variar, pudiendo los pilotos, eso sí, usar el nuevo o el viejo indistintamente.

Durante el test de Barcelona, Ducati llevó un nuevo carenado completo que probaron algunos pilotos de la marca.

"Probé varias cosas y la más importante fue el carenado”, explicó Pecco Bagnaia al final del día.

“Funcionó bastante bien. Estoy bastante contento con él, pero esta versión sólo era de prueba. No sé si lo utilizaremos este año. Puede ayudar a la maniobrabilidad, pero también da algo de velocidad punta. Puede ayudar”, añadió.

“Este año prefiero más manejabilidad y menos velocidad punta. Eso es lo más importante. Yamaha es el ejemplo perfecto de ello, no son tan rápidos, pero pueden manejar mejor la moto. Estoy contento con las vueltas que hemos dado con los neumáticos usados. Todo lo que hemos probado tiene potencial. Estoy contento con eso", dijo.

Jack Miller, que la próxima temporada no correrá con Ducati y que el domingo se vio afectado por un neumático que quedó destruido, fue menos benevolente.

"No tengo problemas en esconderme detrás del otro carenado, pero los brazos cogen mucho viento. La moto se maneja mejor cuando coges menos viento. Con el carenado grande, que está entre el de este año y el del año pasado, tenemos menos viento. Se sacrifica algo en las curvas. Tiene puntos negativos y positivos”, dijo sin aportar mucho.

El que también pudo probar la pieza fue el piloto de Gresini, Enea Bastianini, quien a diferencia de Pecco y Jack, se maneja con una moto 2021 que, por tanto, lleva un carenado bastante antiguo.

"He probado una nueva configuración de la horquilla delantera. El centro de la curva da más velocidad y eso es importante, ayer en la carrera tuvimos problemas con eso para mantener la velocidad. He notado el agarre. También probé un nuevo carenado, que era bastante bueno. Nos ayuda a entrar en las curvas. Ha sido un día positivo", informó.

Enea probó en Jerez el carenado 1 de 2022, pero no quiso homologarlo a la espera del 2 de 2022, que lo probó este lunes, pero no pudo comparar ambos.

"No, he conducido aquí con la nueva versión, la nueva, nueva. Ha ido bien. Todavía no lo he comparado con el otro, pero la entrada en curva es mejor. En las curvas rápidas es más fácil llegar al ápice".

Sobre si va a homologar esa pieza inmediatamente, tenía dudas.

"Todavía no lo sé, pero espero que después del verano. Todavía no lo sabemos. Para Silverstone, es una buena solución”, apuntó.

"Con muchos cambios puede ayudar, pero también la velocidad no está lejos de la actual. Mi velocidad es buena, pero puede ser un poco mejor, dijo Enea, el más contento con la nueva pieza.

