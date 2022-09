Cargar el reproductor de audio

Durante las dos últimas temporadas Aron Canet se colocaba una pajarita de madera cada vez que se subía al podio (en siete ocasiones durante ese tiempo) o conseguía una pole (tres veces más), lo que levantó la curiosidad general. Sin embargo, el piloto valenciano, cada vez que le preguntaban por el complemento, respondía lo mismo: "Lo contaré el día que gane una carrera".

Sin embargo, esa victoria no acaba de llegar y el pasado domingo, en Aragón, el piloto de HP Pons se fue al suelo liderando en solitario, algo que ya le había pasado otras veces, la más dolorosa en Austin.

Cansado de que esa victoria no llegara, finalmente Canet desveló lo que le ha motivado a llevar esa pajarita de madera. "Es un mensaje para algunas personas del paddock, y de fuera de él, que me han tachado de tal o cual cosa sin conocerme, por llevar tatuajes, de manera discriminatoria. No eres mejor o peor personal por llevar tatuajes", desveló Canet al diario As.

El corredor, que tiene gran parte del cuerpo tatuado, explicó que todo empezó en Mugello 2021.

"Estaba negociando con varios equipos de diferentes categorías y algunos me rechazaron porque llevaba tatuajes", dice. "Y fuera del paddock también se me ha tachado de cosas sin conocerme, solo por mi imagen", añadía.ç

La opinión de los pilotos de MotoGP

Este jueves, en Tailandia, algunos de los principales pilotos de la parrilla de la clase reina fueron preguntados por el caso de Canet y las posibles connotaciones de discriminación que conlleva.

"Es triste, pero es la realidad. Es como negar el racismo", apuntó el piloto de Aprilia Aleix Espargaró. "El racismo existe, desgraciadamente, y hoy en día la imagen es muy importante. Aron dice que no era ni peor ni mejor chico cuando no llevaba ningún tatuaje, y esa es una buen reflexión, pero yo estoy en un equipo de fábrica en MotoGP, y sé cómo actúan los directivos de las grandes multinacionales. Nos guste o no, es algo que influye, pero yo apoyo a Canet al mil por mil. Ya me tocó las narices cuando Dorna prohibió los pantalones cortos, los estereotipos están ahí", señaló el de Granollers.

Por su parte, Marc Márquez bajó el debate al campo deportivo y le aconsejó a Canet que respondiera a quienes le discriminan con resultados en la pista.

"Yo tengo una opinión muy clara al respecto: si ganas diez carreras, tranquilo, que nadie se fijará en la pajarita, los tatuajes ni nada, los equipos querrán tenerte. Todo es respetable y se tiene que valorar el carácter de cada persona, pero este deporte es así y lo que más se valora son los resultados en la pista".

En la rueda de prensa oficial previa al gran premio, el primero que se encontró con la pregunta de bruces fue Fabio Quartararo, que quedó algo descolocado.

"La verdad es que no sé que decir al respecto", trató de reaccionar. "Sin duda lleva muchos tatuajes, puedo entender a los equipos también. Yo también llevo muchos tatuajes y sé cómo va la cosa para algunas marcas, para las cuales es importante una imagen sin tatuajes. A algunas no les importa, pero a otras sí", informó, al parecer de primera mano, el chico de Niza.

"Es triste porque es un piloto muy fuerte, espero que si está preparado para subir a MotoGP encuentre un equipo", añadió el de Yamaha.

Para Pecco Bagnaia, punta de lanza del proyecto Ducati y que vivió una complicada campaña en redes tras dar positivo este verano en Ibiza por exceso de alcohol, la situación no se corresponde con los tiempos que vivimos.

"Es bastante extraño que a estas alturas, en el año 2022, esto sea un problema. No significa nada tener muchos tatuajes. Me resulta raro que un equipo te rechace por llevar tatuajes", aportó.

Por último, Enea Bastianini, que fue el último en responder y tuvo más tiempo para prepararse la respuesta, fue un poco por el mismo camino.

"No soy capaz de entender esta situación. Creo que Canet es un piloto muy rápido, y también sé que para algunas fábricas la imagen es importante, y él está lleno de tatuajes, pero es una gran persona. Fuimos compañeros de equipo en 2017 y sé que es una gran persona", insistió.

"Esta situación es muy negativa para él y su futuro, se tendrá que hacer algo", dijo el de Gresini.

