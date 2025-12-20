Los campeones del mundo de MotoGP con más de un fabricante

La categoría reina de MotoGP es rica en leyendas, pero sólo un exclusivo grupo de pilotos ha logrado lo que se considera uno de los mayores retos del mundo de las carreras en general: ganar el mundial con más de un fabricante.

Con el histórico triunfo de Marc Márquez en 2025, el español se une a una ilustre lista en la que sólo figuran unos pocos nombres: auténticos iconos del motociclismo que han sido capaces de domar máquinas de diferentes marcas a nivel mundialista.

Marc Márquez: Honda y Ducati

Marc Márquez escribió uno de los mejores capítulos de la historia del deporte con su regreso al título con Ducati en 2025. Tras cuatro años de lesiones, operaciones y contratiempos, el español empezó de cero, primero con una emotiva victoria en el equipo Gresini y después con un año dominante en el equipo oficial Ducati.

Tras seis títulos con Honda (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), Márquez se convirtió en la última incorporación al club de los campeones del mundo multifabricante con su triunfo con Ducati.

Títulos de campeón del mundo de Márquez:

Honda (6: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019)

Ducati (1: 2025)

Casey Stoner: Ducati y Honda

Casey Stoner sigue siendo el hombre que llevó a Ducati a su primer título de MotoGP en 2007. Con su estilo de pilotaje sin concesiones, domó como nadie la entonces temida Desmosedici. Tras pasarse a Honda, llegó el siguiente golpe maestro en 2011.

El australiano celebró victorias en 17 carreras y otro triunfo en el campeonato antes de conmocionar al mundo de MotoGP con el anuncio de su prematura retirada en 2012.

Títulos mundiales de Casey Stoner:

Ducati (1: 2007)

Honda (1: 2011)

Valentino Rossi: Honda y Yamaha

Quizá la historia más famosa de MotoGP: Valentino Rossi "El Doctor", se proclamó campeón del mundo tres veces seguidas con Honda entre 2001 y 2003.

Pero su movimiento más legendario se produjo en 2004, cuando cambió espectacularmente a Yamaha e inmediatamente se proclamó campeón del mundo. En 2004 y 2005 y posteriormente en 2008 y 2009, Rossi llevó a la marca de nuevo a lo más alto y escribió el capítulo dorado de Yamaha en la década de los 2000.

Títulos mundiales de Rossi:

Honda (3: 2001, 2002 y 2003)

Yamaha (4: 2004, 2005, 2008 y 2009)

Eddie Lawson: Yamaha y Honda

Eddie Lawson fue la medida de todas las cosas en la década de 1980. Después de tres títulos mundiales con Yamaha, logró la hazaña de proclamarse campeón del mundo con Honda en 1989, inmediatamente después de cambiar de equipo, una rareza, especialmente en aquella época.

Títulos mundiales de Lawson:

Yamaha (3: 1984, 1986, 1988)

Honda (1: 1989)

Giacomo Agostini: MV Agusta y Yamaha

Giacomo Agostini, que sigue siendo uno de los pilotos de motos más laureados de la historia, dominó los años 60 y principios de los 70 con MV Agusta. En 1975, volvió a demostrar su clase al ganar su primer mundial de dos tiempos con Yamaha y se distinguió como piloto polifacético entre varios conceptos de moto.

Títulos mundiales de Agostini:

MV Agusta (7: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, y 1972)

Yamaha (1: 1975)

Geoff Duke: Norton y Gilera

El primer piloto que logró la hazaña de proclamarse campeón del mundo con varios fabricantes fue Geoff Duke. El británico ganó un título de 500cc con Norton y tres más con Gilera a principios de los años 50, sentando las bases de la particular historia de los campeones del mundo multimarca.

Títulos mundiales de Duke:

Norton (1: 1951)

Gilera (3: 1953, 1954 y 1955)

Un club exclusivo de campeones del mundo

Con su 2025 triunfo con Ducati, Marc Márquez se une a una de las listas más raras de MotoGP. Sólo seis pilotos en toda la historia del campeonato del mundo han ganado el título con más de un fabricante. Una prueba de su grandeza de pilotaje y de su adaptabilidad técnica.