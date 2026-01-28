Los cambios que se intuyen en la Yamaha de MotoGP 2026: aletas al estilo Ducati

Bastó con echar un vistazo a la Yamaha para la temporada 2026 de MotoGP para comprender que el motor V4 no es su único punto de ruptura con el pasado más reciente. En las últimas temporadas, la casa de Iwata había explorado el mismo concepto aerodinámico introducido por Aprilia, optando por un perfil de ala de gaviota en el carenado, que en sus últimas versiones había alcanzado, incluso, la forma de un triplano.

Una solución que, aparentemente, se ha descartado en la nueva versión de la M1, de acuerdo con la moto que se presentó hace unos días en Yakarta, capital de Indonesia.

Y es que ahora, la Yamaha presenta una parte frontal que parece haberse alineado con los conceptos que podríamos definir como más tradicionales, ya que son los utilizados por la mayoría de sus rivales.

La moto de Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha MotoGP

De hecho, las nuevas alas delanteras recuerdan mucho a las que llevan años utilizando, por ejemplo, Ducati y KTM. Por lo tanto, se trata solamente de dos elementos, ambos unidos al carenado.

Cabe destacar que, mientras que la solución anterior preveía que el alerón sobresaliera del perfil del carenado (foto de abajo), ahora el perfil inferior del alerón se conecta directamente a los laterales de la entrada de aire (foto de arriba), cuya forma se ha mantenido prácticamente sin cambios. Del mismo modo, la silueta del carenado es bastante similar a la que se vio en el test de noviembre en Valencia.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

De hecho, por lo demás, las formas parecen ser las mismas que hace poco más de dos meses. En la parte lateral del carenado, de hecho, se sigue observando el escalón 'carenado', es decir, que se conecta directamente con la ranura. Al igual que en la parte inferior, hay un difusor, pero de dimensiones considerablemente reducidas en comparación con el que se ve, por ejemplo, en la Ducati GP26.

Librea Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha MotoGP

Pasando a la parte trasera, aquí también se presenta, por ahora, la misma solución que en los ensayos de Valencia, que es una especie de híbrido entre las que utilizan Ducati y Aprilia.

En la parte delantera del colín hay dos aletas que recuerdan a las de la Desmosedici GP, aunque las de la M1 son prácticamente verticales. Justo detrás, sin embargo, hay un alerón, que presenta un soplado bastante evidente con una curvatura entre los dos perfiles.

Librea Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha MotoGP

Sin embargo, también hay que señalar que, en realidad, desde este punto de vista, la moto de la presentación de Yakarta y la de las imágenes difundidas por la casa nipona presentaban una clara incongruencia: si la de las fotos oficiales es la que acabamos de describir, las motos presentes en el escenario tenían, en cambio, un colín con tres aletas a cada lado, como se puede ver a continuación.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha

Pero no habrá que esperar mucho para descubrir cuál de las dos es la solución más veraz, ya que esta semana las M1 ya podrán salir a la pista en el Shakedown de Sepang, previsto del 29 al 31 de enero, siendo Yamaha la única marca que queda en el Rango D del sistema de concesiones, que permite realizar test libremente con los pilotos titulares, con la única limitación del número de neumáticos disponibles.

Y quién sabe, quizá en Malasia se pueda descubrir alguna otra novedad interesante del nuevo proyecto de la casa de Iwata...