El día que cambió MotoGP: inicio del calvario de Márquez y nuevo rey

¿El fin de una era y el comienzo de otra? El 19 de julio de 2020 quizá podría definirse así, ya que fue una jornada que marcó el devenir de MotoGP. Hace dos años, Marc Márquez se lesionó cuando estaba disputando la carrera del Gran Premio de España, en una jornada que también se recuerda por ser testigo de la primera victoria de Fabio Quartararo.

El fin de semana ya había empezado de forma atípica, ya que la primera ronda de la temporada, que se suele celebrar en el mes de marzo, había sido aplazada por la crisis sanitaria.

Los pilotos aún recuerdan el horno en el que tuvieron que empezar la temporada 2020. "Fue una pesadilla", recordaba Takaaki Nakagami el mes pasado. "Nunca iré a Jerez en agosto, ¡nunca en mi vida!" En efecto, fue en el sur de Andalucía, en el circuito más meridional del continente europeo, donde arrancó la campaña, cuatro meses después de los primeros confinamientos, y en un ambiente inédito, ya que las gradas permanecieron vacías.

Quartararo ya había impresionado en su temporada de debut el año anterior, y había logrado hacerse con la pole por séptima vez en su carrera, por delante del entonces piloto oficial de Yamaha, Maverick Viñales, y del propio Márquez. EL francés perdió posición con los dos en la salida, y luego con Jack Miller y Pecco Bagnaia, pero pronto recuperaría el cuarto puesto.

Márquez adelantó a Viñales por el liderato y, en su intento de alejarse, el ocho veces campeón del mundo se fue largo en la curva 4. Como ya era habitual, consiguió mantenerse encima de la moto de forma milagrosa a pesar de tener que cruzar la zona de grava, y se reincorporó a la pista en 18ª posición.

Quartararo se deshizo de Miller antes de aprovechar un error de Viñales, que tenía problemas con el neumático blando delantero, para ponerse en cabeza antes de llegar al ecuador de la carrera. El francés no tardó en abrir un hueco considerable con sus rivales, que no pudieron volver a darle caza.

Mientras tanto, Márquez estaba realizando una exhibición de adelantamientos mientras realizaba una de sus características remontadas. El español se deshizo de todos sus rivales con una facilidad insultante y parecía dispuesto a conseguir un buen botín de puntos pese al error inicial.

Sin embargo, una vez que había llegado hasta la tercera posición, el piloto de Honda se fue al suelo, repitiendo incidente en la curva 4. Esta vez no hubo una salvada milagrosa, sino un fuerte impacto que se tradujo en su abandono, pero sobre todo, en una fractura de húmero.

Con el calvario de Márquez a punto de comenzar, Quartararo disfrutó de una de las mayores alegrías de su trayectoria, al ganar la carrera 4,6 segundos por delante de Viñales, y con Andrea Dovizioso como tercer invitado en el podio. No solo se estrenó el casillero del joven piloto, sino también el de su país: su triunfo también era el primero que lograba Francia en la era de MotoGP, y el primero en la categoría reina desde que Regis Laconi superó a todos en Valencia en 1999.

"¡Maldita sea! Este es el mejor momento de mi vida", exclamó Quartararo al bajarse de la SRT Yamaha tras convertirse en el primer ganador con el equipo satélite en cuatro años. "Todavía no me doy cuenta. Ha sido una carrera extraña sin los aficionados, y me hubiera gustado que estuvieran allí para celebrarlo con ellos".

La transformación de MotoGP tras el GP de España de 2020

Fue un gran premio memorable en más de un sentido, y dio el pistoletazo de salida a una nueva era en MotoGP. Una semana después, en el GP de Andalucía, Valentino Rossi se subió por última vez al podio, mientras que Quartararo se aseguró la segunda de sus tres victorias en 2020.

Desde que empezó a coleccionar apariciones en el primer cajón del podio, otros nueve pilotos han ganado su primera carrera en la categoría reina, y los días en que Márquez acumulaba victorias parecen haber quedado atrás.

Márquez pasó por el quirófano el martes siguiente al GP de España y trató de volver a subirse a la moto en la segunda ronda en Jerez el sábado. Tras un total de 28 vueltas, completadas durante la FP3 y la FP4, el #93 optó por abandonar.

Sin embargo, el regreso había sido excesivamente temprano y el daño estaba hecho: la placa se había debilitado y se rompió unos días después, en un pequeño accidente doméstico. Esto requirió una nueva intervención y puso fin a su temporada. El húmero de su brazo derecho estaba muy débil y requirió un injerto de hueso en una tercera operación a finales de 2020, detectándose al mismo tiempo una grave infección.

Márquez regresó a los circuitos en 2021. Mermado físicamente tanto por el tratamiento de antibióticos para poner a raya la infección como por su brazo, no compitió por el título, pero ganó tres carreras. Tras tener que perderse varias carreras la temporada pasada y la actual, debido a nuevos episodios de diplopía (visión doble), el piloto de Honda volvió a notar las limitaciones físicas.

Junto al equipo médico, Márquez decidió pasar por quirófano una vez más tras el GP de Italia, para recolocar el húmero y ponerlo en el eje correcto. Esta última operación debería permitirle recuperar las sensaciones perdidas.

Fabio Quartararo celebra su título de 2021

Durante la ausencia del octocampeón, Joan Mir ganó el título de 2020, una temporada en la que Quartararo ganó tres carreras, pero en la que se vio lastrado por sus resultados inconsistentes.

El Diablo, que subió al equipo oficial de Yamaha el año pasado, logró encontrar la consistencia que le faltaba. Ganó cinco carreras y se hizo con el mundial, que fue el primero para un francés, cuando todavía faltaban dos carreras para acabar la temporada.

Dos años después de su victoria en Jerez, Fabio Quartararo parece ser el único piloto capaz de brillar con una Yamaha que no logra la misma velocidad punta que sus rivales. Ha sido el piloto más regular al frente de las carreras en la primera mitad de la temporada 2022, con tres victorias más, lo que hace que tenga un total de 11, y el primer puesto en el campeonato. Con apenas 23 años, Quartararo se perfila como el nuevo hombre fuerte de MotoGP. ¿Qué pasará cuando vuelva Márquez? Sólo el tiempo lo dirá.

