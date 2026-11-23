Entrevista

MotoGP

"El gran cambio de Márquez fue en Austin, allí decidió priorizar su felicidad"

José Luis Martínez es la sombra de Marc Márquez en los grandes premios, su amigo y confidente, el que entrena con él y le hace de asistente en las carreras, de los que más y mejor conocen al #93.

Germán Garcia Casanova

Editado: 23 nov 2026, 10:02

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José Luis Martínez junto a Marc Márquez celebrando el título de 2026

Campeón de España de motocross en 2011, la mirada de José Luis Martínez se ilumina cuando habla del momento en que vio que su amigo Marc Márquez estaba de regreso este año, una vez más, tras una nueva lesión. Dispuesto a reclamar su décima corona Mundial, un récord y un hito que, seguramente, convierte al corredor español en el mejor de todos los tiempos.

"Fue durante el verano, nos fuimos a entrenar al karting de Motorland, en Alcañiz. Era la semana antes del GP de Aragón. Marc no quiso hacer vacaciones, nos dijo que era el momento, o sea, es ahora o nunca para poder entrenar, ya que después comenzaba la gira asiática y no iba a poder rodar con la moto de calle", recuerda.

"Allí, mientras planificábamos el trabajo y los entrenamientos futuros, la forma en que hablaba, en cómo explicaba las cosas, en su mirada… lo ves: '¡hostia!' ahora va", en referencia a que ya tenía entre ceja y ceja ir a por su décima corona mundial.

Para Martínez, la transformación de Márquez no se produce del pasado año a este. "Hablando desde mi perspectiva, desde lo que yo veo y lo que he vivido, el cambio, más que del año pasado a este, diría que se produjo en Austin, en el tema mental", dice.

"Desde ese fin de semana, Marc decidió disfrutar más de las carreras, centrarse más en su felicidad", desvela.

"Es evidente que en Austin todavía tenía el problema del brazo, pero después de esa carrera me acuerdo que tuvimos unas conversaciones. Y a partir de ahí hizo un paso, pero para bien, para no machacarse tanto cuando un entrenamiento o una carrera no iban bien".

"En resumen, disfrutar más cada carrera, cada gran premio, cada entrenamiento. Así que diría que el cambio se produjo en Austin", sitúa el amigo de Márquez.

"Otro momento en que lo vi claro fue en Misano. Se estaba corriendo la carrera de Moto2 y entré en el camión. Él estaba ahí sentado, solo, viendo la televisión. Nos miramos en silencio, con una mirada que, los que lo conocemos, sabemos que es la mirada guapa, la de 'killer' total. En ese momentos supe que ese día iba a ir bien (37 puntos sumó aquel fin de semana), porque lo bueno que tiene Marc es que bajo presión es cuando mejor rinde. Fue ahí que vi claro que ya estaba enfocado en ganar el Mundial".

Otro cambio importante para Márquez fue la forma de entrenar fuera de los circuitos.

"El año pasado ya cambió un poco. Como sabéis, su pasión es el motocross, el dirt track, y ya bajó el nivel en ese aspecto. Este año lo ha bajado un poco más, pero a medida que iba pasando el año, a medida que iba acercándose al liderato, cuando ya iba oliendo que podía volver a ser campeón, digamos, aún bajo más la intensidad, para ahorrar riesgos y evitar cualquier pequeña lesión entrenando fuera de los circuitos".

José Luis Martínez, el asistente de Marc Márquez, siguiendo un entrenamiento este fin de semana en Portimao

Foto de: Alejandro Ceresuela

Un cambio que, compensó en otros aspectos de la preparación.

"Más gimnasio, y también por el tema del brazo no podemos olvidar que necesita de un mantenimiento, un entrenamiento constante día a día y ha habido que priorizar ese tema", recuerda.

No son los únicos cambios que el ex piloto de motocross ha identificado.

"Una diferencia este año ha sido la de planificar con mucha estrategia. Estudiar muy bien en qué circuitos podía sumar los máximos puntos posibles, y en cuáles debía sobrevivir. Y yo diría que lo ha cumplido al 100%: en los circuitos que él tenía apuntados que no debía fallar y que había que dar el callo, lo ha dado", en referencia a todos los dobletes.

Con 10 mundiales en el bolsillo, ahora la cuestión es saber de dónde va a sacar Márquez la motivación para seguir adelante.

"Es una buena pregunta, pero creo que el punto número uno es que a él le gusta lo que hace, le gusta ir en moto. Evidentemente tiene que ser, y es, uno de los piloto mejor pagados, así que no le mueve el dinero. Todos sabéis lo que sacrificó, lo que hizo por buscar su felicidad y volver a ganar", recuerda su salida de Honda.

"Así que yo creo que mientras tenga la motivación, la ilusión que está teniendo hasta ahora, seguirá. El título de este año es muy importante, pero más lo fue el del año pasado y ha seguido más motivado que nunca", continua.

"Te voy a poner un ejemplo, cuando vamos a entrenar a un circuito, a un karting como el de Alcañiz, hay doce pilotos, chavales a los que que les saca 10 o 12 años. Y con 40 grados, a los 20 minutos todos paran, absolutamente todos. Marc sigue, 25 minutos, 30, 35, 40 minutos y solo para porque ya no tiene gasolina. Ahí ves como mantiene el nivel de motivación", lo que le lleva a pensar que cumplirá los dos años que tiene firmados con Ducati. "Bueno, los contratos se firman para cumplirse, pero…".

Jose Luis Martínez y Marc Márquez celebrando el título de 2025

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