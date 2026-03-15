Así queda el calendario de MotoGP 2026: fechas, carreras y más (ACTUALIZADO)

MotoGP vuelve a contar con una temporada 2026 con 22 grandes premios, igualando el récord histórico ya alcanzado del campeonato. El mundial iba a repetir la estructura del último año, pero tras el cambio de fecha de Qatar, quedará con siete dobletes y luego un triplete en una gira asiática muy compacta. Hay cambios relevantes en 2026 como la desaparición de Argentina o el esperado regreso del Gran Premio de Brasil tras 22 años.

La temporada 2026 de MotoGP arrancó de nuevo en Tailandia, mantendrá cinco grandes premios en España y terminará a finales de noviembre en Valencia, donde además se celebrará el primer test de la pretemporada 2027.

A continuación tienes el calendario completo de MotoGP 2026 con fechas, circuitos y países, seguido de todas las claves de la temporada, los cambios, los dobletes, los nuevos circuitos y un repaso GP por GP para entender el orden del campeonato. ¡Recuerda que se actualizó cuando MotoGP se vio obligada a cambiar la fecha del GP de Qatar por el conflicto bélico de Oriente Medio entre EEUU e Israel contra Irán.

Calendario temporada MotoGP 2026: fechas, carreras, circuitos (ACTUALIZADO)

Fecha Gran Premio Circuito País 27 febrero -1 marzo Tailandia Chang Int. Buriram Tailandia 20 - 22 marzo Brasil Goiania Brasil 27 - 29 marzo Americas Austin COTA Estados Unidos 24 - 26 abril España Jerez España 8 - 10 mayo Francia Le Mans Francia 15 - 17 mayo Catalunya Barcelona España 29 - 31 mayo Italia Mugello Italia 5 - 7 junio Hungría Balaton Park Hungría 19 - 21 junio República Checa Brno República Checa 26 - 28 junio Países Bajos Assen Países Bajos 10 - 12 julio Alemania Sachsenring Alemania 7 - 9 agosto Gran Bretaña Silverstone Inglaterra 28 - 30 agosto Aragón Motorland España 11 - 13 septiembre San Marino Misano Italia 18 - 20 septiembre Austria Spielberg Austria 2 - 4 octubre Japón Motegi Japón 9 - 11 octubre Indonesia Mandalika Indonesia 23 - 25 octubre Australia Phillip Island Australia 29 septiembre - 1 noviembre Malasia Sepang Malasia 6-8 de noviembre Qatar Losail Qatar 19 - 22 noviembre Portugal Portimao Portugal 27 - 29 noviembre Valencia Ricardo Tormo España

¿Cuándo empezó la temporada de MotoGP 2026?

La temporada 2026 de MotoGP comenzó el 27 de febrero con el Gran Premio de Tailandia en Buriram, que por contrato seguirá siendo la cita inaugural del mundial hasta 2027. Es el inicio habitual del campeonato antes del viaje a América y del posterior desembarco europeo.

¿Cuándo fueron los test de pretemporada de MotoGP 2026?

Estas fueron las fechas de la pretemporada 2026

Valencia Test – 17 noviembre 2025 (Hechos)

Sepang Shakedown – 29-31 enero 2026

Sepang Test – 3-5 febrero 2026

Season Launch en Kuala Lumpur – 6-7 febrero 2026

Buriram Test – 21-22 febrero 2026

El test de Buriram fue el último ensayo antes de que el campeonato empezara el fin de semana siguiente.

¿Cuántas carreras tendrá MotoGP 2026?

El mundial de MotoGP 2026 tendrá 22 grandes premios, exactamente los mismos que en 2025. Se consolida así el calendario más largo de la historia del motociclismo de velocidad.

Habrá además ocho dobletes, lo que convierte el calendario en uno de los más compactos y exigentes para equipos y pilotos.

¿Cuándo son las carreras en España de MotoGP 2026?

La temporada 2026 de MotoGP vuelve a tener tres paradas en España, un país clave para el campeonato y que siempre llena las gradas. El primer GP del año en territorio español será el Gran Premio de España en Jerez (1–3 de mayo), una cita clásica y una de las más multitudinarias del calendario.

El segundo llegará después del verano, con el Gran Premio de Cataluña en el Circuit de Barcelona-Cataluña (11–13 de septiembre), donde tradicionalmente los equipos prueban evoluciones y se aprecian diferencias de rendimiento importantes.

Finalmente, el cierre del triplete nacional será en el Gran Premio de Aragón en MotorLand (18–20 de septiembre), que vuelve un año más en un momento clave de la lucha por el título y que forma un doblete con Montmeló: dos fines de semana consecutivos en España que prometen ser decisivos.

Luego, el GP de la Comunidad Valenciana que iba a cerrar el mundial el 22 de noviembre, tras cambiar la fecha de Qatar, pasa al 29 de noviembre, una semana después.

¿Qué circuitos nuevos o qué grandes premios nuevos entran en el calendario 2026?

La principal novedad es la vuelta del Gran Premio de Brasil, que regresa al campeonato tras 22 años de ausencia.Se disputará el 22 de marzo en el Autódromo Ayrton Senna de Goiânia.

En paralelo:

Desaparece Argentina , un clásico del calendario moderno.

Hungría (Balaton Park) sigue como nueva incorporación de 2024.

¿Cuántos dobletes hay en MotoGP 2026? ¿Y cuántos tripletes?

El calendario de MotoGP 2026 incluirá siete dobletes (dos carreras consecutivas), y tras el cambio de fecha de Qatar, un triplete.

Los ocho dobletes de la temporada 2026 de MotoGP:

Brasil (22 marzo) + Américas (29 marzo) Francia (10 mayo) + Catalunya (17 mayo) Italia (31 mayo) + Hungría (7 junio) República Checa (21 junio) + Países Bajos (28 junio) San Marino (13 septiembre) + Austria (20 septiembre) Japón (4 octubre) + Indonesia (11 octubre) Portugal (22 noviembre) + Valencia (29 noviembre)

El triplete de la temporada 2026 de MotoGP:

Australia (25 octubre) + Malasia (1 noviembre) + Qatar (8 de noviembre)

¿Cómo es el calendario de MotoGP 2026? Repaso gran premio por gran premio

La temporada 2026 está estructurada en bloques muy definidos. Así queda explicado GP por GP:

Arranque asiático

El mundial comenzará con el GP de Tailandia (1 marzo), seguido inmediatamente por el regreso del GP de Brasil (22 marzo) y el posterior GP de las Américas (29 marzo) para cerrar el primer bloque.

El inicio europeo

Con el cambio de fecha del GP de Qatar (que iba a ser el 12 de abril), Europa arrancará con el clásico GP de España en Jerez (26 abril), seguido por el doblete de Francia (10 mayo) y Catalunya (17 mayo).

El corazón europeo del campeonato

El campeonato seguirá con el doblete de Italia (31 mayo) y Hungría (7 junio), antes de viajar a Brno (21 junio) y Assen (28 junio) en otro doblete característico del calendario.

Fin de la primera parte

El GP de Alemania (12 julio) pondrá fin a la primera mitad de la temporada antes del parón veraniego.

Regreso tras el parón

Las motos volverán con el GP de Gran Bretaña (9 agosto), seguido del GP de Aragón (30 agosto), manteniéndose en el calendario pese a los rumores de alternancia.

Segundo tramo europeo

A partir de septiembre, el campeonato seguirá con Misano (13 septiembre) y Austria (20 septiembre), un doblete ya habitual.

Gira asiática

La gira asiática ahora estará formada por:

Japón (4 octubre)

Indonesia (11 octubre)

Australia (25 octubre)

Malasia (1 noviembre)

Qatar (8 de noviembre)

Un bloque muy compacto y exigente con viajes largos.

Final europeo

La temporada cerrará en Europa con (atención, cambio):

Portugal (22 noviembre)

Valencia (29 noviembre)

Además, Valencia albergará el primer test de pretemporada 2027 el martes siguiente a la carrera.

Un calendario largo, estable y con el regreso de Brasil

La temporada 2026 de MotoGP mantiene la estructura del actual calendario, introduce pocas pero importantes novedades —en especial el regreso de Brasil— y conserva los cinco grandes premios en España, confirmando la fortaleza del mercado español.

Con 22 citas, ocho dobletes y la gira asiática más compacta del curso (más aún tras el cambio de fecha de Qatar), MotoGP encara una temporada de máxima exigencia donde la gestión física, logística y técnica será fundamental.