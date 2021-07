¿Ha alcanzado el límite MotoGP con su calendario?

Además del actual parón veraniego, el calendario 2021 de MotoGP de 2021 es frenético. Si no hay más cancelaciones (ojo, porque peligra Tailandia pero se baraja una segunda carrera en Sepang), el resultado final será de 19 carreras. La primera mitad de la temporada tuvo nueve grandes premios en un periodo de 13 semanas. La segunda, contará con diez carreras en un periodo de 14 semanas. En total se celebrarán un total de siete carreras en fines de semana consecutivos, es decir, siete dobletes.

Viendo esas cifras, ¿se ha alcanzado el umbral del dolor? ¿O las estrellas de MotoGP se imaginan haciendo aún más carreras en el futuro? "Es difícil de decir", dice el actual líder del campeonato, Fabio Quartararo, e intenta hacer una comparación con la Fórmula 1, donde el calendario actual incluye 22 carreras con opción a 23.

Antes de la reciente cancelación del Gran Premio de Australia en Melbourne, el calendario 2021 de F1 incluía 23 carreras. Y mientras el calendario de MotoGP tiene siete dobletes, el calendario de Fórmula 1 de 2021 cuenta incluso con cuatro de los llamados tripletes, es decir, carreras en tres fines de semana consecutivos.

"Sí, la Fórmula 1 tiene incluso más carreras que nosotros, pero no tienen los problemas que tenemos nosotros", apunta Quartararo, que explica: "Recuerdo cuando corrimos en Valencia en pleno noviembre en la temporada 2019. Entonces ya hacía mucho frío. Si no conseguimos que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada, nos caemos. Es una situación diferente [a la de la Fórmula 1]. Así que no veo cómo podríamos hacer más carreras".

"Al fin y al cabo, hay una o dos carreras nuevas casi todos los años. Si se mantiene así, espero que a cambio se caigan una o dos. Claro, si corriéramos en países cálidos, el problema podría no existir. Pero no me gustaría que corriéramos antes de marzo y después de mediados de noviembre", dijo Quartararo.

El aún vigente campeón Joan Mir está de acuerdo. El problema que mencionó Quartararo con el ejemplo de Valencia 2019 también ha sido un problema habitual en Le Mans en los últimos años. Mir también considera que las circunstancias externas como el aire y, sobre todo, la temperatura del asfalto son "mucho más críticas que en la Fórmula 1, por ejemplo". Por ello, él también vería con buenos ojos que no se ampliara aún más el calendario. "Creo que el número de carreras que tenemos está bien", dice.

"Claro que me gusta correr", continúa el de Suzuki, "pero hacer más sería realmente agotador. No me refiero sólo a los pilotos, sino a todos los que trabajan en el paddock. Todos ellos estarían lejos de sus familias durante más tiempo. Al fin y al cabo, todos queremos pasar muchos años aquí, no sólo unos pocos".

Maverick Viñales, que aún no sabe si correrá en MotoGP en 2022, considera "básicamente muy interesante venir a nuevos lugares y nuevas pistas". Pero propone una idea de cómo podría incluso ampliarse el calendario sin tener que suprimir los grandes premios actuales: "Una posibilidad sería quizás reducir el número de días de test".

Es cierto que los días de pruebas ya se han reducido considerablemente en comparación con la situación de hace unos años. Se hizo en parte debido a la pandemia de coronavirus. El test de Valencia no se celebró en noviembre de 2020, y el invierno pasado tampoco hubo pruebas en Sepang, pero se añadieron días en Losail.

Si las pruebas invernales se redujeran aún más, los pilotos empezarían la nueva temporada casi "en frío". Los pocos días de test durante una temporada suelen limitarse al lunes siguiente a cada carrera.

