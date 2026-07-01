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Cal Crutchlow seguirá como sustituto de Johann Zarco en Sachsenring

El equipo LCR ha confirmado este miércoles que Cal Crutchlow volverá a sustituir a Johann Zarco en el próximo Gran Premio de Alemania de MotoGP.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El paddock de MotoGP seguirá teniendo a Cal Crutchlow durante, al menos, una carrera más de la temporada 2026. El equipo LCR ha confirmado este miércoles, 1 de julio, que el piloto británico volverá a subirse a la Honda en el próximo Gran Premio de Alemania, en Sachsenring, del 10 al 12 de julio.

La noticia no es para nada una sorpresa, puesto que Johann Zarco sigue de baja tras su terrible accidente en la resalida de la carrera larga del GP de Catalunya, en el que se le quedó enganchada la pierna a la Ducati de Pecco Bagnaia.

El veterano corredor francés acabó con la rodilla severamente afectada, con lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior de la pierna izquierda, así como en el menisco medial. También sufrió un pequeño desgarro del peroné, en la zona del tobillo. Sin embargo, aunque hace ya más de un mes de lo que pasó en Montmeló, y por más que Zarco ya ha vuelto a entrenar (haciendo musculación y trabajo en bicicleta), el corredor nacido en Cannes aún no se ha podido operar de la lesión.

Y es que, de acuerdo con sus médicos, se vio claramente que una intervención temprana podía conllevar un serio riesgo de infección, lo cual podría agravar severamente el estado de salud de Zarco. Por tanto, el francés debe seguir esperando a la operación, y mientras tanto, será Crutchlow quien le siga sustituyendo.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El británico realmente no tenía pensado, a estas alturas de su carrera deportiva, volver al paddock de MotoGP, pero no pudo rechazar la llamada de su equipo de toda la vida, el LCR de Lucio Cecchinello.

Aunque el corredor de Coventry llevaba casi tres años apartado de los prototipos de la categoría reina, desde que fue probador de Yamaha, pudo subirse a la RC213V en un test en Misano. No lo hizo mal del todo, y participó en el Gran Premio de Italia, aunque tuvo que retirarse en carrera por problemas físicos, derivados del sobreesfuerzo de volver a ponerse al manillar de una MotoGP sin casi entrenamiento.

Crutchlow también corrió en Hungría (fue 16º, y se quedó a 6 segundos de puntuar gracias a una sanción a Maverick Viñales), Brno (17º, a 44 segundos del vencedor, Marc Márquez) y en Assen, el pasado fin de semana, donde fue 19º en la sprint del sábado y 16º en la carrera larga del domingo, a más de una vuelta de Ai Ogura.

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