El motivo que arruinó a Oliveira la segunda mitad de temporada

Miguel Oliveira recordará el 6 de agosto de 2021 con amargura. MotoGP ponía fin a las vacaciones de verano y las motos volvían a pista. Sus buenas actuaciones en las últimas carreras antes del parón le habían colocado incluso en posición de engancharse a la lucha por el título, pero una caída ese viernes cortó la progresión del luso.

En la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estiria, en Spielberg, el control de tracción de la RC16 oficial de Oliveira no funcionó correctamente a la salida de la curva 3. Oliveira salió volando y se lesionó la mano. A pesar de eso, el piloto de KTM no paró mucho tiempo, pero las molestias siguieron. En la segunda mitad de la temporada, sólo sumó nueve puntos en el campeonato.

En la última carrera de la temporada en Valencia, Oliveira señaló que su clasificación final en la tabla de puntos "no era relevante" para él. El 14º puesto le dejó muy por debajo de las expectativas.

"La clasificación en el campeonato refleja una segunda parte de la temporada realmente floja", reconoció Oliveira. "La caída fue crucial. No fue una lesión lo que me impidió pilotar, pero eso hizo que tuviera limitaciones a la hora de conducir. Definitivamente fue complicado porque la muñeca derecha estaba afectada".

"El proceso de rehabilitación no pudo acelerarse. Se ralentizó la cicatrización natural. Me limitó más de lo que el equipo y yo esperábamos, no pude rendir al máximo".

"Con mi estilo de pilotaje a menudo era capaz de sortear algunas de las deficiencias de la moto, pero con la lesión estaba luchando con un bloqueo en este sentido. Fue una verdadera lástima", recuerda sobre la difícil segunda mitad de temporada.

No ha sido una buena primera temporada en el equipo oficial de KTM en MotoGP

Las cosas tampoco fueron según lo previsto para Oliveira y KTM en la primera mitad de la temporada. Sólo a partir del Gran Premio de Italia en Mugello se vio una clara tendencia al alza. Allí acabó segundo, ganó en Barcelona y encadenó otro podio en Sachsenring.

"Mi comienzo de temporada fue malo. Me fui de vacío en muchas carreras", explica. "Luego, cuando de repente sumé puntos, me siguieron preguntando por el campeonato, pero no tenía eso en mente. Tras el inicio de la segunda mitad de la temporada, dejé de mirar la clasificación del campeonato", dijo el piloto de Pragal.