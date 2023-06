Vídeo: más problemas para Honda, caída de Nakagami y moto destrozada

Honda no gana para contratiempos en este triplete de carreras en MotoGP. Cabe recordar que la marca del ala dorada está en el Gran Premio de Alemania de este fin de semana únicamente con dos efectivos, Marc Márquez y Takaaki Nakagami, después de que Joan Mir y Alex Rins se lesionaran en el pasado GP de Italia. Si bien aún no se sabe si el mallorquín podrá estar la semana que viene en Assen, ya está confirmado que el barcelonés del Team LCR no podrá volver al Mundial hasta pasado el parón veraniego.

Pues bien, su compañero en la escuadra de Lucio Cecchinello, Takaaki Nakagami, fue el protagonista del incidente que tuvo que detener este viernes la P2 en Sachsenring. Y es que el nipón se fue al suelo en la curva 11 del circuito alemán, afortunadamente sin consecuencias físicas para él, pero sí para su moto, que quedó bastante maltrecha.

El japonés perdió el control de su moto en un punto bastante crítico del angosto circuito de Sachsenring, ya que esa undécima curva, que marca el final del tercer parcial y el arranque del último, es la primera curva de derechas después de varias consecutivas de izquierdas, concretamente desde la 3 a la 10.

Así, la Honda quedó claramente destrozada, como se ve en el vídeo. Incluso el propio Márquez reaccionó a la dureza del accidente, mostrándose sorprendido. Nakagami, por su parte, pudo salir a pista de nuevo para jugarse el pase a la Q2 con su segunda moto, pero la primera tendrá que pasar por las manos de los mecánicos del LCR, para ver si la pueden salvar sin problemas de cara a la jornada de mañana.

La sesión, por su parte, tuvo que detenerse con bandera roja porque algunas piezas de la moto quedaron en la pista, algo muy peligroso, pues se trata de un punto ciego. Finalmente, se pudo reanudar sin mayores problemas pasados unos instante.