La caída "mentalmente dolorosa" de Joan Mir

Tras conseguir cierta ventaja sobre Fabio Quartararo en la salida, el campeón del mundo de 2020 consiguió partido del infortunio de Alex Rins y se situó en la cuarta posición, por detrás de los pilotos oficiales de Ducati y Enea Bastianini. Las primeras vueltas confirmaron que Joan Mir tenía la posibilidad de conseguir su primer podio de la temporada en el Gran Premio de Francia, hasta que una caída acabó con sus opciones.

De esta manera, Suzuki salió de Le Mans con cero puntos con la retirada de Alex Rins. "Claro que no es fácil. Lo importante es que lo demos todo. Seguro que lo estamos haciendo bien".

"Estoy feliz porque en un momento de la carrera, fui el más fuerte", introdujo el piloto de Suzuki. "Antes de caerme estaba volviendo al grupo de cabeza, por lo que no sé dónde hubiéramos terminado, pero creo que podríamos haber luchado por el podio [el domingo]".

"La caída fue mentalmente dolorosa", admitió el español tras acabar la carrera. "El domingo tuve que pasar por la Q1 cuando no lo esperaba. Modificamos un poco la moto, pude encontrar la velocidad para calificar más o menos bien".

"Inmediatamente me sentí bien con los neumático, y eso fue bueno para nosotros porque pude hacer tiempos de vuelta realmente consistentes. Cometí un error, me desvié e inmediatamente volví a los líderes. Tuvimos que manejar la situación, y yo no lo hice bien".

El piloto mallorquín cree que sus dificultades a la hora de frenar fueron causadas por las tres Ducati que tenía delante.

"Intenté frenar demasiado fuerte, pero era demasiado tarde, así que tuve que frenar un poco más de lo habitual, y cuando solté los frenos, perdí la parte delantera".

"Creo que es [causado por] la aerodinámica. ya que sientes menos el aire cuando estás detrás de ellos".

"Probablemente no tengamos la oportunidad de lo que necesitamos, tuvimos algunos resultados en blanco [...] y también está lo que está sucediendo en Suzuki y el hecho de que estuvimos entre los más fuertes [el domingo] hace que duela un poco más", concluyó.