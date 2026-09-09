Bulega, orgulloso de haber llegado a MotoGP por "un camino diferente"

El 'proyecto Bulega' que el equipo de Valentino Rossi lanzó en el último gran premio de la temporada 2015 de Moto3, en Valencia, solo unos días después de cumplir los 16 años, edad mínima en aquel entonces para debutar en el Mundial, estaba llamado a ser un punto de referencia del motociclismo italiano. Sin embargo, tras una primera temporada completa en la clase pequeña, con dos podios y la séptima posición de la general, Nicolò Bulega se difuminó absolutamente, completando dos temporadas más en Moto3 sin ningún resultado.

Aquello se achacó a que el chico era demasiado alto y que debía correr con una moto grande, y el VR46 entendió que debía promocionarlo a Moto2 en 2019. El resultado fue el mismo, las oportunidades terminaron y el entonces joven corredor de Montecchio Emilia se desligó de la Academy de Valentino, compitiendo a duras penas dos temporadas más en Moto2 con la escudería Gresini. Bulega dejó el Mundial tras seis temporadas, tres en Moto3 y otras tantas en Moto2, sumando solo una pole y dos podios, todo ello en su primer año.

Aunque el golpe fue duro y ya nadie esperaba a Bulega de vuelta, el italiano optó por apretar los dientes y emigrar al campeonato de las motos derivadas de serie, donde debutó en 2022 en la clase WorldSSP, la segunda categoría.

Allí se fue reencontrando, nueve podios en su primera temporada y, en la segunda, 16 victorias, título mundial y pasaporte al WorldSBK de la mano de Ducati oficial, donde cumple su tercer curso. A falta de nueve carreras para acabar la temporada, el italiano acumula, en estos tres años, 46 victorias y 83 podios, incluidas las 26 victorias en 27 carreras de este año, que le convierten en virtual campeón del mundo por segunda vez.

Este miércoles, tras disfrutar tres años de él, el equipo Aruba.it Ducati anunciaba que esta será la ultima temporada de Bulega en SBK; mientras que VR46, su primer equipo, anunciaba su fichaje para la temporada 2027 de MotoGP, cerrando de esta manera un circulo virtuoso, un regreso por la puerta grande.

Alessio Salucci y Nicolo Bulega escenifican la firma con el VR46 Racing Team Foto de: Media VR46

"Llegar a MotoGP es un sueño, ya que debutaré con el VR46 Racing Team. Elegí este equipo porque siempre he estado vinculado a ellos: formé parte de la VR46 Riders Academy cuando era niño, así que conozco muy bien a todo el mundo", explicaba el italiano tras anunciarse su salto a la clase reina. "Por eso, dar este paso con gente conocida resulta más sencillo desde el punto de vista humano. Además, todos son extremadamente profesionales", añadía.

Sin embargo, ni la forma de llegar ni el camino para hacerlo han sido los habituales en la formación de un piloto.

"Cuando empecé a competir, soñaba con llegar a MotoGP. Luego, por diversas razones, mi carrera tomó otro rumbo: pasé a WorldSBK, donde me centré en construir una trayectoria exitosa. Sin embargo, estos años han superado con creces mis expectativas, así que decidimos dar el salto a la categoría reina", explica el italiano, que el próximo 16 de octubre cumple 27 años. "Me alegra haber alcanzado esta meta, aunque haya tardado un poco más y haya seguido un camino distinto al habitual", admite. "Pero, sin duda, es algo increíble y me siento muy orgulloso".

Pese a que muchos apuntan que con la nueva moto de 850cc y los Pirerlli, Bulega puede tener una ventaja respecto a los pilotos de MotoGP, el italiano no se quiere marcar expectativas.

"Ahora no quiero fijarme objetivos concretos; quiero intentar hacerlo bien, ir carrera a carrera, especialmente al principio, y realizar el mejor trabajo posible".

Con el aval de Dall'Igna

Aunque todo sean frases bonitas, no fue fácil para Ducati convencer a Valentino Rossi de que debía prescindir de Franco Morbidelli y hacer un hueco, en su equipo, a un piloto al que habían descartado hace ya muchos años. Pero la insistencia de Gigi Dall'Igna, que ha avalado la llegada de Bulega y su papel de probador este año para desarrollar la nueva moto de 2027, han sido fundamentales. De hecho, Nicolò correrá en VR46 contratado por Ducati, que sufragará todos los gastos.

"Estamos muy contentos de renovar nuestro acuerdo con Nicolò y de darle la bienvenida al proyecto de Ducati en MotoGP a partir de la próxima temporada", explica Dall'igna. "A lo largo de estos años, ha demostrado ser un piloto con gran talento, capaz de progresar constantemente, de sacar el máximo partido a nuestras motos y de alcanzar un nivel de competitividad extraordinario", sigue el ingeniero.

Alessio Salucci, Nicolo Bulega, VR46 Racing Team Foto de: Media VR46

"Su trayectoria confirma que es un piloto con un presente sólido y exitoso, pero que al mismo tiempo posee un futuro muy prometedor. Creemos que ha llegado el momento adecuado para afrontar este nuevo desafío", sigue Dall'Igna.

"VR46 Racing Team es el entorno ideal para apoyarle durante su adaptación a MotoGP, y estamos convencidos de que contará con todas las herramientas necesarias para desarrollar su máximo potencial".

El gurú técnico de la casa de Bolonia, destaca el trabajo del Aruba.it Racing-Ducati por "todo el trabajo realizado con Nicolò durante estas temporadas. Fueron los primeros en confiar en él, y la evolución que le ha permitido estar preparado para llegar a MotoGP es fruto de un compromiso compartido, del duro trabajo del equipo y de la determinación que Nicolò ha demostrado año tras año".

Alessio Salucci, que era el responsable de la VR46 Rieres Academy cuando se fue Bulega, y ahora es el director del equipo, en su regreso, se deshizo en elegidos hacia el corredor.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Nicolò. Lo conocemos desde hace muchos años; comenzó su carrera con nosotros y juntos logramos grandes resultados", asegura.

"Con el paso del tiempo, tanto él como el equipo han crecido enormemente, y ahora estamos aquí para lograr grandes cosas juntos. Sabemos que es un piloto con mucho talento desde que era joven, algo que ha demostrado tanto en el pasado como en la actualidad al dominar el WorldSBK", sigue el amigo de Valentino Rossi. "Creo que está preparado para emprender esta nueva etapa con madurez y plena conciencia", zanja Uccio.